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Beleza

Confira 7 máscaras de beleza que prometem tratar e hidratar a pele

Elas estão na moda, e não é à toa. Evitam cravos e espinhas, reduzem a flacidez e hidratam, controlando a oleosidade
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

21 mar 2019 às 17:17

Publicado em 21 de Março de 2019 às 17:17

Confira um guia com diferentes opções de máscaras, que garantem muitos benefícios e já viraram as queridinhas do universo da beleza. 
Máscaras de beleza Crédito: Divulgação
1. R$ 29,00 (Vaibe)
Dá firmeza e hidrata ao incluir argila vermelha, colágeno, resveratrol e vitamina E.
 
Máscaras da beleza Crédito: Divulgação
2. R$ 21,90 (Océane)
 
Máscara facial refrescante em pó, promove efeito detox, enquanto fornece nutrientes e disfarça poros.
 
Máscaras da beleza Crédito: Divulgação
3. 155,00 (The Body Shop)
 
Com textura de argila e efeito de formigamento é indicada para pele oleosa. purifica e ilumina.
 
Máscaras de beleza Crédito: Divulgação
4. R$ 132,28 (Bel Col)
 
Indicada para obtenção de alta hidratação, ela possui em sua fórmula, além da argila branca, manga, mamão e cupuaçu.
 
Máscaras de beleza Crédito: Divulgação
5. R$ 59,90 (O Boticário)
 
Com vitamina E, o sérum combate o envelhecimento e ainda possui efeito detox, removendo as toxinas da pele evitando a ação de radicais livres.
Máscaras da beleza Crédito: Divulgação
6. R$ 27,40 (Natura)
 
Matifica e esfolia, reduzindo a aparência dos poros e controlando o brilho e a oleosidade.
 
Máscaras da beleza Crédito: Divulgação
7. R$ 34,99 (Eudora)
 
Com fórmula livre de óleo e com tecnologia exclusiva, o produto possui ação purificante e antioxidante que garante melhora no aspecto da pele, além de remover o excesso de oleosidade.

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