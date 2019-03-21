Confira 7 máscaras de beleza que prometem tratar e hidratar a pele

Confira um guia com diferentes opções de máscaras, que garantem muitos benefícios e já viraram as queridinhas do universo da beleza.
1. R$ 29,00 (Vaibe)
Dá firmeza e hidrata ao incluir argila vermelha, colágeno, resveratrol e vitamina E.
2. R$ 21,90 (Océane)
Máscara facial refrescante em pó, promove efeito detox, enquanto fornece nutrientes e disfarça poros.
3. 155,00 (The Body Shop)
Com textura de argila e efeito de formigamento é indicada para pele oleosa. purifica e ilumina.
4. R$ 132,28 (Bel Col)
Indicada para obtenção de alta hidratação, ela possui em sua fórmula, além da argila branca, manga, mamão e cupuaçu.
5. R$ 59,90 (O Boticário)
Com vitamina E, o sérum combate o envelhecimento e ainda possui efeito detox, removendo as toxinas da pele evitando a ação de radicais livres.
6. R$ 27,40 (Natura)
Matifica e esfolia, reduzindo a aparência dos poros e controlando o brilho e a oleosidade.
7. R$ 34,99 (Eudora)
Com fórmula livre de óleo e com tecnologia exclusiva, o produto possui ação purificante e antioxidante que garante melhora no aspecto da pele, além de remover o excesso de oleosidade.