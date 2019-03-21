Confira 7 máscaras de beleza que prometem tratar e hidratar a pele

Confira um guia com diferentes opções de máscaras, que garantem muitos benefícios e já viraram as queridinhas do universo da beleza.

Máscaras de beleza Crédito: Divulgação

1. R$ 29,00 (Vaibe)

Dá firmeza e hidrata ao incluir argila vermelha, colágeno, resveratrol e vitamina E.





Máscaras da beleza Crédito: Divulgação

2. R$ 21,90 (Océane)





Máscara facial refrescante em pó, promove efeito detox, enquanto fornece nutrientes e disfarça poros.





Máscaras da beleza Crédito: Divulgação

3. 155,00 (The Body Shop)





Com textura de argila e efeito de formigamento é indicada para pele oleosa. purifica e ilumina.





Máscaras de beleza Crédito: Divulgação

4. R$ 132,28 (Bel Col)





Indicada para obtenção de alta hidratação, ela possui em sua fórmula, além da argila branca, manga, mamão e cupuaçu.





Máscaras de beleza Crédito: Divulgação

5. R$ 59,90 (O Boticário)





Com vitamina E, o sérum combate o envelhecimento e ainda possui efeito detox, removendo as toxinas da pele evitando a ação de radicais livres.

Máscaras da beleza Crédito: Divulgação

6. R$ 27,40 (Natura)





Matifica e esfolia, reduzindo a aparência dos poros e controlando o brilho e a oleosidade.





Máscaras da beleza Crédito: Divulgação

7. R$ 34,99 (Eudora)



