Confira 5 passos para entrar em 2019 com o pé direito

Entre renovado em 2019 Crédito: Unsplash

Dezembro é a época das promessas para um novo ano. Mas antes de pensar na lista de desejos e realizações, é importante colocar na balança o ano que se passou, e se preparar com maestria para a virada. Para essa tarefa, conversamos com profissionais de diferentes áreas - moda, dermatologia, nutrição, educação física, e psicologia - para explicar as melhores maneiras de organizar a saúde física e mental - e até o guarda-roupa - nesses últimos dias do ano.

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CONHEÇA-SE MELHOR

O final do ano, apesar de ser um período como qualquer outro, é conturbado, então esse estresse usual pode ser um ponto positivo. Mas segundo a psicóloga Cássia Rodrigues, o que não pode acontecer, é este estresse se transformar em exaustão e esgotamento. Para evitar isso, é importante se programar. Coloque no papel e se organize melhor. É fundamental listar tudo e ir marcando os itens na medida em que conseguir resolvê-los, descreve Cássia.

Ela esclarece ainda que os erros que cometemos, ou os planejamentos não concluídos ao longo de 2018, não podem ser motivos de desânimo. Precisamos entender que muitas vezes tínhamos um ótimo plano, mas não conseguimos colocá-lo em prática. E assim, entendendo o que aconteceu, é que podemos fazer melhor no próximo ano, explica.

Cássia descreve que para preparar o psicológico é preciso entender os dois lados do ser humano, e saber equilibrá-los. Se agirmos só pelo lado emocional, não conseguimos ter o lado racional, que é colocar algumas coisas em prática, mesmo que sejam penosas. Por isso, precisamos dar ao nosso cérebro objetivos práticos. Se agirmos só pelo emocional, não saímos do lugar. Se for só pelo racional, ficamos muito frios.

É importante lembrar que as questões emocionais também podem se tornar físicas, gerando as doenças psicossomáticas, e para evitar isso, é necessário ter um maior autoconhecimento. Precisamos praticar o autoconhecimento e a autoanálise, saber quem somos, conhecer nossas fortalezas e fraquezas. O grande segredo é aprender a lidar com as nossas emoções, finaliza a psicóloga.

INVISTA NA VERSATILIDADE

Branco e mais branco! Essa ainda é a combinação preferida de muita gente para a noite de réveillon, mas com as opções disponíveis no mercado, fica até difícil escolher todas as peças de apenas uma cor. O dourado e o prata simbolizam fortuna, o vermelho e o rosa fazem menção ao amor, já o verde e o amarelo são grandes tendências da moda, e trazem uma proposta de esperança e felicidade, explica a estilista Mary de Sá.

E para quem quer apostar os desejos na simbologia das cores, mas não quer investir em peças totalmente nos tons, a dica é usá-las nos acessórios.

Para as roupas, é importante pensar em peças que possam ser usadas ao longo do ano, indica Mary.

Para essa virada, algumas fashionistas já entregaram suas apostas nas redes sociais, e as apostas vão desde peças de alfaiataria até os amados croppeds com amarração. Transparência, blazer, colete longo, hot pants, fendas e amarrações também estão entre as tendências para o réveillon, diz a estilista.

Entre as variações no local da comemoração vale investir em itens diferentes. Para a praia, Mary indica sandálias rasteiras, e peças curtas, como saias, shorts, e vestidos mais soltos. Já em cerimônias fechadas, a consultora aponta para as saias e vestidos longos ou pantacourts em conjunto com os saltos.

Para quem não quer ter problemas com o look ao virar a primeira noite de 2019, a dica infalível é usar peças leves, que vão bem da noite até o amanhecer. A melhor dica são as peças com tecidos leves, e dependendo da ocasião, pensar em uma terceira peça pode ser uma boa opção para renovar o visual, como lenços e coletes.

SPA EM CASA

Cuidar da saúde da pele é importante em qualquer época do ano, mas agora, durante o período mais quente, os cuidados devem ser redobrados. A dermatologista Patrícia Friço indica alguns cuidados que devem entrar na rotina. Fazer uma boa higienização da pele com sabonete próprio para seu tipo de pele, retirar o excesso de maquiagem residual, hidratar e refrescar a pele várias vezes ao dia e usar filtro solar são algumas das dicas.

Mas quem já segue a risca essa afirmativa, também pode se preparar para a chegada do ano com alguns procedimentos leves, que prometem deixar a pele hidratada e nova. Sugiro tratamentos que ofereçam resultados efetivos e rápidos para amenizar rugas de expressão, rugas já marcadas e manchas na face, explica a médica.

Contudo, se a intenção é priorizar apenas o dia anterior ao da virada, a dermatologista explica que esse é o melhor momento para fazer da sua casa um verdadeiro spa, dando espaço apenas ao relaxamento do corpo, com esfoliações e cremes hidratantes. A dica é iniciar o momento com uma esfoliação facial e corporal, aliado a um banho de banheira ou ducha. Aposte numa máscara de hidratação para os cabelos, coberta por uma touca térmica, e após o enxague passe um óleo ou hidratante corporal, seguido de uma máscara de beleza revitalizante finaliza.

Entre renovado em 2019 Crédito: Unsplash

MOVIMENTE A ROTINA

Fazer atividades físicas, sejam elas de longa ou curta duração, são partes importantes da rotina, porém, sabemos que hoje em dia dedicar tempo para isso é quase um privilégio. Mas se a intenção é começar 2019 dessa forma, a preparação do corpo pode começar desde agora.

Caminhada, exercícios funcionais ao ar livre, nadar e pedalar são ótimas opções de exercícios para quem quer iniciar uma vida com mais movimento, explica o educador físico Jhonny Costa. Ele também esclarece que uma rotina de exercícios moderados é a melhor opção para quem busca mais qualidade de vida e saúde. O exercício é um aliado indispensável para quem quer envelhecer bem e manter-se longe das doenças, pois aceleram o metabolismo aumentando o gasto basal, trazendo uma boa resposta se conciliado com uma dieta saudável, alerta.

E em 2019, para fugir das escapadas dos treinos ou dieta no meio da semana, é imprescindível organizar os horários, e ter disciplina quanto ao tempo certo de iniciar e finalizar o exercício - que não deve conter excessos. A dieta e hidratação também são fatores que participam do apoio psicológico para a continuidade do exercício, diz o profissional.

Passada a virada, o verão vem com tudo, trazendo aqueles exercícios que prometem ser febre. Nas praias os circuitos funcionais prometem agitar as areias, e nas academias, além da já conhecida musculação, as aulas de Spinning e Hiit são as apostas. Spinning são as aulas de bicicleta dentro da academia. Já o Hiit é uma modalidade que exige esforço intenso, e mantém o corpo queimando calorias durante todo o dia, finaliza o educador.

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INCLUA NUTRIENTES NA MESA

O momento do famoso detox de fim de ano chegou, mas esse momento pode ser o estopim para uma vida com mais nutrientes no prato também. E para quem quer adotar esse tipo de alimentação, é importante começar aos poucos, fazendo pequenas mudanças no dia a dia, sem radicalismos. A cada dia um passo, mesmo que pequeno mas que vai ter grandes repercussões na saúde, diz médico Wesley Schunk.

Aliado a mudança de hábitos, vários passos podem ser dados para conquistar o detox desejado. A dica é consumir frutas diuréticas como abacaxi e melancia, alimentos ricos em fibras, como coco seco, aveia, maçã e abacate e ainda beber chás em geral, como os de hibisco e cavalinha, indica o médico.

Outra proposta é aliar diferentes chás - o chamado blend de chás- para eliminar o excesso de toxinas do corpo. Adicione duas colheres de sopa de cada um (chá verde, cavalinha, carqueja, alecrim) junto com folhas de hortelã e pedaços de gengibre, em 1 litro de água. Pode beber ao longo do dia, quente ou gelado, ensina.