Confira 4 receitas de cafés especiais para o verão

Opções refrescantes de cafés para o verão Crédito: Divulgação/ Buaiz alimentos

Seja para começar o dia, depois do almoço ou entre uma tarefa e outra no trabalho, beber café é um dos hábitos mais comuns no Brasil, de norte a sul. A bebida está presente em 98% dos lares brasileiros e, por ano, são consumidos cerca de 81 litros de café por cada habitante, segundo pesquisas da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic).

O cafezinho é tão querido que, com o passar do tempo, ganhou diversas versões com sabores mais ou menos acentuados e formas diferentes de consumo, que vão além daquele quentinho pela manhã. Prova disso, são as versões geladas e os drinks de café que fazem sucesso, principalmente, nas cafeterias durante o verão.

Com o aumento nas variações dos grãos produzidos e comercializados no Brasil, o consumo de versões diversificadas do café também deu um salto. As pessoas estão mais dispostas a tentar novas combinações e experimentar novos sabores, que vão muito além do tradicional", afirma o consultor de degustação da fábrica do Café Numero Um, Vanildo Pagio.

Segundo a barista Daniela Telles, é neste momento que entra em cena as mais variadas ideias para aliar a bebida, que é uma verdadeira paixão nacional, à necessidade de se refrescar no clima tropical do nosso país.

Para quem ama degustar um saboroso café, mas não curte a bebida quente no verão, os frapuccinos, capuccinos, milkshakes e drinks de café são as melhores opções para refrescar sem deixar de lado o sabor da tradicional bebida, afirma a barista.

De acordo com Vanildo, uma dica para que as bebidas geladas à base de café concentrem ainda mais sabor, é abusar das combinações que o café gourmet, do tipo arábica, oferece. Os tipos de moagem, grãos e torração podem acentuar determinadas características do café, por isso, os cafés gourmet ou prime são os preferidos para combinações mais elaboradas, diz.

Ele explica que quem gosta de tomar um cafezinho no dia a dia, mas não é especialista na degustação do grão, talvez não consiga identificar as características que diferenciam um café do outro, mas garante que sentirá prazer em tomar um café gourmet extraído de grãos selecionados e de qualidade.

Em um café tradicional podemos encontrar diversas características dos grãos misturados, já no gourmet, geralmente, encontramos puro café arábica, que acentua muito mais o sabor, afirma. Apesar de ser mais utilizado por estabelecimentos especializados em café para o preparo da bebida em diversas variações, a venda de café gourmet no Brasil tem aumentado de 10 a 15% o ano completa.

Ficou afim de degustar um café diferenciado em uma versão mais fresca neste verão?

Confira algumas receitas da barista Daniela Telles, para fazer seu café refrescante em casa.

Café Tônica Crédito: Divulgação/ Buaiz alimentos

Café Tônica

200 ml de água tônica

Suco de 1 laranja

80 ml de café coado sem açúcar

Colocar todos os ingrediente em um copo com bastante gelo!

Decorar o copo com rodelas de laranja

Chocopê Crédito: Divulgação/ Buaiz alimentos

Chocopê

80 ml de café coado sem açúcar

4 biscoitos sabor chocolate

3 bolas de sorvete de creme

Bater todos os ingredientes no liquidificador, colocar no copo ou taça e finalizar com chantilly e pedaços de biscoito de chocolate por cima.

Ice coffe Crédito: Divulgação/ Buaiz alimentos

Ice Coffee

80 ml de café coado sem açúcar

3 bolas de sorvete de chocolate

5 folhas de hortelã

Bater todos os ingredientes no liquidificador colocar no copo ou taça e finalizar com chantilly e folha de hortelã pra decorar

Chafé Crédito: Divulgação/ Buaiz alimentos

Chafé

Em um copo com bastante gelo acrescente:

150 ml de chá de erva mate

80 ml de café coado sem açúcar