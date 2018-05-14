Confira 3 receitas surpreendentes com laranja

3 chefs ensinam diferentes receitas com laranja Crédito: Pinterest

Algumas frutas já são conhecidas dos brasileiros, e estão sempre presentes na mesa em diferentes ocasiões. Mas aliando inovação com versatilidade sempre é possível trazer novidades na cozinha. Três chefs prepararam receitas diferentes com a laranja - fruta já parte do cotidiano no país - que prometem agradar a todos os gostos. Além disso, eles também contaram a sua inspiração para desenvolver a receita.

3 chefs ensinam diferentes receitas com laranja Crédito: Pinterest





Bolo de laranja fofinho

O chef Marcus Nery, ensina uma receita já conhecida de muitos brasileiros, mas com seu toque especial. "Quem me ensinou essa receita foi minha avó, ela sempre fazia nos finais de semana e atualmente faço para os meus amigos mais íntimos, como um gesto de boas-vindas", contou.

Ingredientes:

1 Xícara de Leite

1 Xícara de Óleo

4 Ovos

2 Xícaras de açúcar

3 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de fermento químico

1 pitada de sal

1 limão

4 Laranjas

Modo de preparo:

Massa:

Em um recipiente coloque a farinha de trigo peneirada, fermento e a pitada de sal, reserve. Retire as raspas das laranjas e do limão (assim que retirar as raspas você pode espremer as laranjas para obter o suco), lembre-se de retirar a parte branca de dentro da laranja para o bolo não ficar amargo.

Em um liquidificador bata por 5 minutos, o leite, óleo, açúcar, ovos, as raspas de laranja e limão e o suco de uma laranja. Quando estiver bem líquido e sem grumos despeje no recipiente com trigo, mexa bem. Pré aqueça o forno a 180° durante 10 min. Unte a forma de aro 20 cm, com óleo e farinha de trigo. Despeje a massa na forma e coloque para assar por 40 min.

Calda:

Em uma panela acrescente o suco das laranjas, 2 xícaras de água e uma colher de sopa de açúcar, deixe ferver e reduzir bem, quando estiver uma calda grossa pode desligar o fogo. Com o bolo pronto, desenforme e despeje a calda por cima.

3 chefs ensinam diferentes receitas com laranja Crédito: Pinterest





Compota de laranja Bahia e gengibre

A chef Cleuza Costa incorporou a laranja com um elemento surpreendente, o gengibre. Ela ainda comentou que a receita foi herdada de sua mãe, e remete a sua infância.

Ingredientes:

2 dúzias de laranja bahia em gomos

500g de açucar cristal

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 cálice de cachaça

Modo de preparo:

Faça uma calda com o açúcar e o gengibre, abaixe o fogo e acrescente os gomos da laranja e a cachaça, deixe ferver e logo em seguida abaixe o fogo novamente. Deixe cozinhar por 35 minutos.

*conservar por até 60 dias na geladeira.

ceviche quiteño de camarão Crédito: Gabriel Lordêllo

Ceviche de Quiteño de camarão

A chef Barbara Verzola, do restaurante Soeta, ensinou uma receita típica da cidade de Quito, no Equador, local onde o chef Pablo Pavon nasceu. O ceviche é servido em uma casca resfriada de laranja, e contrasta os diferentes sabores dos ingredientes.

Camarão

Ingredientes:

200g de camarão

Modo de preparo:

Em uma panela ferver a água com sal. Preparar um banho maria de água e gelo. Quando a água estiver fervendo, desligar o fogo, colocar o camarão e deixar por um minuto e meio, logo em seguida, retirar o camarão e colocar no banho de água e gelo.

Molho de ceviche

Ingredientes:

250g de suco de laranja

100g de suco de limão

100g de ketchup

Tabasco a gosto

1 colher de molho inglês

1 colher de mostarda

½ maço de coentro picado

½ maço de salsinha Picada

1 tomate em cubos

1 pimentão vermelho em cubos

½ alho poró em cubos

meia pimenta dedo de moça

2 colheres de óleo de soja

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes e reservar.

Cebola roxa

Ingredientes:

2 cebolas roxas

gelo

2 colheres de sal

água

Modo de preparo:

Cortar a cebola roxa em fatias finas. Colocar em água, gelo e sal por meia hora. Lavar bem e reservar.

Finalização e apresentação: