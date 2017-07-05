Como quem dorme no ônibus consegue acordar na hora certa?

É provável que você conheça - ou você seja - alguém que dorme no ônibus, no trem e no metrô e consegue acordar antes de passar o destino. Seria mágica? De acordo com estudiosos americanos, isso tem explicação científica.

Motorista do Transcol no Terminal do Ibes segue a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

O especialista em saúde básica Marc I. Leavey e Ronald Chervin, neurologista e diretor do Centro de Medicina de Distúrbios do Sono de Michigan, decidiram discutir por que isso acontece.

Uma das hipóteses foi apresentada por Leavey, que diz que o responsável é o relógio biológico, que estaria 'sincronizado' com o ponto de parada. Assim como o corpo se acostuma a acordar em uma hora parecida todos os dias, é possível que o corpo saiba a hora que deve despertar da soneca no transporte público. Isso só faz sentido, porém, se a pessoa pegar o transporte todos os dias no mesmo horário. "Seu corpo é capaz de aprender uma rotina, desde que seja algo realmente rotineiro", diz Leavey.

Porém Chervin não acredita muito nessa teoria, e defende que a explicação mais plausível está relacionada ao ritmo circadiano. Esse ritmo é um fenômeno que diz que o relógio biológico é influenciado por interferências externas, como luz e som. Baseado nisso, Chervin acha que o cérebro não desliga totalmente durante o sono e a pessoa é acordada por estímulos como vozes, músicas, anúncios do trem/metrô e até iluminação que indicam qual é o local de descida.

Além disso, o neurologista ainda defende que muitas pessoas acordam a cada ponto para verificarem se está na hora de descer, mas logo voltam a dormir e não se lembram das vezes que despertaram.