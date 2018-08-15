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Moda

Com trilha ao vivo de Ney Matogrosso, Renner desfila seu verão

A coleção chega com uma vibe 'balneário' e aposta em tons neutros e terrosos em materiais naturais

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 19:32
Os neutros e terrosos dão o tom da coleção Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Com Ney Matogrosso e dois músicos fazendo ao vivo a trilha sonora, a Renner mostrou na noite de terça-feira, 14, em São Paulo, sua primavera-verão 2018-2019. E no que depender da marca, a nova estação vem leve e suave, numa vibe de balneário, privilegiando tons neutros e terrosos e materiais naturais, como linho, algodão e palha.
Enquanto Ney interpretava "Canto em Qualquer Canto", "Nada Por Mim", "Último Desejo" e "Amendoim Torradinho", as modelos da apresentação desfilavam vestidos cheios de movimento e babados, conjuntos de calça e blazer listrados, muitas pantacourts e camisas fresquinhas, uma série de looks de praia construídos com recortes de diferentes padronagens e muitas peças com delicadas estampas florais.
No masculino, além a alfaiataria tropical da marca ganha toques de streetwear, aciona misturas de xadrez, listras e motivos botânicos, muitas calças, bermudas e camisas de linho em tons de cáqui, cinza e off-white. Nos dois casos, a Renner oferece uma leitura cool e brasileira de algumas das silhuetas e tendências vistas nas passarelas internacionais, exatamente o tipo de coisa que se espera de uma marca desse porte.
Tendência forte na moda de hoje, o casting de perfil mais diversificado, com algumas modelos gordas, uma amputada, e homens e mulheres mais velhos, vários deles participantes do desfile da Água de Coco, arrematou a apresentação.

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