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Moda

Com duas visões de Brasil, SPFW começa neste sábado (21)

Anitta estará na passarela cantando músicas de seu repertório e clássicos da MPB e coleção intitulada Brasil com Z

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 11:17
São Paulo Fashion Week (SPFW) Crédito: Reprodução/FFW
Dois Brasis, um tipo exportação e outro da vida real dos presídios, dão início na tarde deste sábado, 21, à 45ª edição da São Paulo Fashion Week, que ocorre até a próxima quinta, 26, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, e em alguns pontos da cidade.
Com Anitta na passarela cantando músicas de seu repertório e clássicos da MPB e coleção intitulada Brasil com Z, a marca cearense Água de Coco abre a tarde, que contará ainda com a participação do projeto Ponto Firme, com criações em crochê de detentos do presídio Adriano Marrey, em Guarulhos.
Ao longo de cinco dias, 29 desfiles apresentarão tanto coleções de inverno 2018, disponíveis para compra imediata, quanto do próximo verão, cujas peças devem chegar às lojas a partir do segundo semestre, uma mistura nova no calendário. "Atravessamos tempos difíceis mas isso também está nos obrigando a rever processos, a questionar o que queremos para o país. Muitos pilares ruíram, não valem mais", diz Graça Cabral, diretora de estratégia da Luminosidade, organizadora do evento. "Os brasileiros sempre souberam se reinventar."
Entre os destaques da temporada estão as estreias das marcas cariocas Handred e Beira, e da mineira Modem, além do retorno de Gloria Coelho e Reinaldo Lourenço ao evento.
São as marcas de ateliê, com poucas ou nenhuma loja própria e clientela mais "nichada", que devem dar o tom desta estação, já que grifes de maior difusão, como Água de Coco, Osklen, Lenny Niemeyer e Uma, são minoria nesta temporada.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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