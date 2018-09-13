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Natural

Com cabelo natural, Naomi Campbell assiste ao desfile da Calvin Klein

A celebridade surgiu num look da grife, com cabelos naturais, curtos e cacheados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 13:23

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 13:23

. Crédito: Reprodução/ Instagram
Entre os convidados do desfile da Calvin Klein, que aconteceu na noite de terça, 11, em Nova York, Naomi Campbell chamou atenção. Surgiu num look da grife numa rara aparição com cabelos naturais, curtos e cacheados.
>Os cabelos curtos e ultra brilhosos são tendência entre as famosas
O visual do cabelão longo e liso, boa parte das vezes uma peruca, por ora parece com os dias contados. "Todas as pessoas do mundo usam perucas. Não importa mais. Eu faço o que quero e o que o trabalho demandar", declarou a top no ano passado.
Por conta do uso de apliques e tranças, ela havia perdido boa parte de seus cabelos, uma condição chamada de alopecia cicatricial central centrífuga . "Tomo mais cuidado com meus cabelos hoje porque perdi ele todo com apliques", disse à época. "Tomo mais cuidado e faço diferentes coisas", explicou sobre sua nova rotina que deu ótimo resultado. "Graças a Deus!", comemorou.

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