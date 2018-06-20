Coluna É o Bicho: Confira as novidades do universo pet

Decoração diferenciada pode ser a diversão do seu pet Crédito: Divulgação





DECORAÇÃO PET

Às vezes, uma simples ideia pode mudar aquele cantinho pet na sua casa. Como essa, onde algumas caixas (pode ser até de feira) foram pintadas e ao lado de alguns pneus se transformaram em uma área de lazer para os gatinhos. Não custa caro e eles adoram - e agradecem.

o Diário de chloé está de volta Crédito: Divulgação





DIÁRIO DE CHLOÉ

Também queremos curtir a Copa, mas bem longe do barulho

Meu querido diário Eu sou uma gatinha bem medrosa. Quando tem barulho, logo procuro um lugar para me esconder, normalmente embaixo da cama das minhas mamis. E, agora, em tempo de Copa do Mundo, meu medo aumenta, por conta do barulho nas ruas. Mas olha que legal, recebi algumas informações do médico veterinário dos Snacks DogLicious e CatLicious sobre como proteger os pets neste período. Para começar, não nos deixe acorrentados, pois podemos entrar em pânico e nos enforcar. Se a sua casa tiver piscina, cubra-a bem, assim não corremos o risco de morrer afogado; feche portas e janelas para evitar fugas; e caso tenha mais de um cachorro, separe-os para que não briguem. E o principal: no momento dos fogos ligue a TV para abafar o barulho. Aja naturalmente, caso a gente se esconda, tudo bem, não nos force a ficar no colo, deixe que a escolha seja nossa. É isso. No próximo domingo tem mais. Lambeijos.

Que tal adotar esse gatinho? Crédito: Divulgação





ME ADOTA, VAI!

Oi pessoal, eu sou o Loki. Estou há 9 meses em uma garagem com os meus dois irmãozinhos (que são bem parecidos comigo). Já estamos vacinados e castrados. Só estamos esperando alguém para nos dar um lar e muito amor. Mas o local precisa ter tela, pra gente não se machucar, né? Vem me buscar, vai? É só entrar em contato pelo whatsapp: 99749-3977.

Foto do leitor Crédito: Rafael Cazotto

#EOBICHOAG

Olha a foto que o Rafael Cazotto enviou do seu pet torcedor, o Bob. Ele ficou muito estiloso com essa camiseta do Brasil! caro leitor:

Envie a foto do seu pet pelo Instagram colocando a hashtag #eobichoag. Ou se preferir mande pela fanpage Diário de Chloé, no Facebook. Seu animal de estimação pode aparecer aqui.