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Comer sem culpa

'Cogumelos Portobelo recheados': aprenda esta deliciosa receita

O Chef Gustavo Corrêa ensina esta receita deliciosa e especial

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 18:18
Aprenda esta deliciosa receita de "Cogumelos Portobelo recheados" Crédito: Divulgação
Ingredientes:
10 cogumelos Portobelo com cerca de 6 cm de diâmetro
01 abobrinha cortada em pequenos cubos
01 cenoura cortada em pequenos cubos
01 cebola cortada em pequenos cubos
02 dentes de alho picados
02 tomates (sem pele e sem caroço) cortados em pequenos cubos
100 ml de vinho branco
03 colheres de sopa de banha de porco
01 ramo de tomilho
01 colher de chá de cúrcuma em pó
Sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Limpe os cogumelos e retire os talos de forma a obter uma cavidade que servirá de recipiente para o recheio. Corte os talos em pequenos cubos. Em um frigideira, refogue metade da cebola na banha de porco até ficar translúcida. Em seguida acrescente o alho, a cúrcuma e refogue. Disponha a cenoura e continue refogando até que esteja cozida. Adicione os talos dos cogumelos e a abobrinha e refogue-os rapidamente para ficar al dente. Deglace a frigideira com o vinho e, por último, junte os cubos de tomate. Tempere com sal e pimenta. Pré-aqueça o forno à 180ºC, unte uma assadeira com a banha de porco e tempere os cogumelos com sal e pimenta. Recheie e coloque-os na assadeira. Leve ao forno até que os cogumelos estejam cozidos.
Esta é uma receita equilibrada onde há fontes de fibras, vitaminas, proteínas e energia da boa gordura, além dos poderes anti-inflamatórios da cúrcuma e do alho.

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