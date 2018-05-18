'Cogumelos Portobelo recheados': aprenda esta deliciosa receita

Limpe os cogumelos e retire os talos de forma a obter uma cavidade que servirá de recipiente para o recheio. Corte os talos em pequenos cubos. Em um frigideira, refogue metade da cebola na banha de porco até ficar translúcida. Em seguida acrescente o alho, a cúrcuma e refogue. Disponha a cenoura e continue refogando até que esteja cozida. Adicione os talos dos cogumelos e a abobrinha e refogue-os rapidamente para ficar al dente. Deglace a frigideira com o vinho e, por último, junte os cubos de tomate. Tempere com sal e pimenta. Pré-aqueça o forno à 180ºC, unte uma assadeira com a banha de porco e tempere os cogumelos com sal e pimenta. Recheie e coloque-os na assadeira. Leve ao forno até que os cogumelos estejam cozidos.