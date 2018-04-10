Cinco dicas para deixar sua casa com a cara do outono

A estação mais gostosa do ano chegou: o outono, e a sensação de frio junto aos dias de chuva, propiciam curtir mais os dias de folga em casa. E para isso, nada melhor do que um ambiente aconchegante e acolhedor. Para deixar sua casa com a cara da estação a arquiteta e colunista da Revista.ag Fernanda Julião, traz 5 dicas de decoração, que prometem mudar o visual do seu ambiente de forma fácil e cheia de charme.
1- Aposte na tabela dos tons terrosos, como nuances de marrom, areia, verde, amarelo e bege, lembrando sempre que cada uma dessas cores possui diferentes tonalidades. "Viver bem com tons terrosos faz parte da estação" comentou Fernanda.
2- As folhas de plátanos também podem compor a decoração. "Uma dica para um enfeite charmoso, é encher um pote de vidro com algumas dessas folhas", indicou a arquiteta.
3- Invista em almofadas e mantas em cores quentes. Fernanda atenta para o fato de que o dourado e o cobre compõem perfeitamente os detalhes nas peças.
4- Os objetos em aço cortem - material com propriedades anticorrosivas - também se fazem presentes na decoração de outono. "Eles são um material atemporal e lembram a estação devido a sua cor" indicou a designer.
5- Outra dica é garimpar peças em antiquários, ou valorizar as peças trazidas de viagens.