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Decoração

Cinco dicas para deixar sua casa com a cara do outono

A arquiteta e designer de interiores Fernanda Julião te ajuda a deixar sua casa com a cara da estação mais gostosa do ano

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 19:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 19:59
Invista em tons terrosos para a decoração Crédito: Divulgação
A estação mais gostosa do ano chegou: o outono, e a sensação de frio junto aos dias de chuva, propiciam curtir mais os dias de folga em casa. E para isso, nada melhor do que um ambiente aconchegante e acolhedor. Para deixar sua casa com a cara da estação a arquiteta e colunista da Revista.ag Fernanda Julião, traz 5 dicas de decoração, que prometem mudar o visual do seu ambiente de forma fácil e cheia de charme. 
Os tons terrosos são a cara da estação Crédito: Divulgação/ Pinterest
1- Aposte na tabela dos tons terrosos, como nuances de marrom, areia, verde, amarelo e bege, lembrando sempre que cada uma dessas cores possui diferentes tonalidades. "Viver bem com tons terrosos faz parte da estação" comentou Fernanda. 
Encha um pote com folhas para decorar sua casa Crédito: Divulgação
2- As folhas de plátanos também podem compor a decoração. "Uma dica para um enfeite charmoso, é encher um pote de vidro com algumas dessas folhas", indicou a arquiteta.
Aposte nas mantas e almofadas em cores quentes Crédito: Pinterest
3- Invista em almofadas e mantas em cores quentes. Fernanda atenta para o fato de que o dourado e o cobre compõem perfeitamente os detalhes nas peças. 
Materiais de aço anticorrosivo são tendência Crédito: Divulgação
4- Os objetos em aço cortem - material com propriedades anticorrosivas - também se fazem presentes na decoração de outono. "Eles são um material atemporal e lembram a estação devido a sua cor" indicou a designer. 
Pesquise em antiquários seus elementos da decoração Crédito: Pinterest
5- Outra dica é garimpar peças em antiquários, ou valorizar as peças trazidas de viagens. 

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