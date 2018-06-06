Cientistas desenvolvem suplemento de brócolis e testam no café

Café foi um dos produtos escolhidos para testar o pó feito de brócolis Crédito: Pixabay

Mais da metade da população mundial consome menos do que o recomendado da quantidade de frutas e vegetais por dia. O consumo constante de café, no entanto, parece universal. Pensando nisso, cientistas desenvolveram um pó feito de brócolis para, eventualmente, ser usado (não só) na bebida.

Desenvolvido pela organização de pesquisa CSIRO e Hort Innovation, o suplemento em pó é produzido a partir do vegetal inteiro. Eles fazem uma "combinação de processos selecionados de pré-tratamento e secagem" que ajuda a manter sabor, cor e nutrientes do brócolis.

O pó foi testado em um estabelecimento em Melbourne e teve "avaliações diversas" depois que a mistura foi acrescentada ao café. A reação da pessoa no vídeo divulgada no Twitter não é das melhores, mas o produto ainda pode ser usado de outras formas, como no preparo de sopas e pães.

Segundo os desenvolvedores, duas colheres de sopa do pó corresponde a uma das cinco porções diárias de vegetais que uma pessoa precisa consumir. O produto foi criado como parte de uma grande pesquisa que busca aumentar o consumo de vegetais pelas pessoas.