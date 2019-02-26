Chocolate pode ajudar a proteger a pele do sol

Garota saboreia uma barra de chocolate: os que têm alta concentração de cacau protegem mais a pele Crédito: Shutterstock

O chocolate, quem diria, pode ser mais um aliado para proteger a pele nesse calorzão que tomou conta do país. Quem já ama esse doce e não precisa de desculpas para comê-lo, agora tem também o respaldo da ciência.

Um estudo de pesquisadores da Universidade de London of the Arts mostrou que o consumo de chocolates serve como uma ajuda extra contra os efeitos nocivos da luz solar.

“O chocolate é um dos alimentos mais ricos em antioxidantes que a gente tem graças a esses flavonoides. Eles diminuem a chance de queimaduras de pele, que fica mais protegida dos raios solares e do envelhecimento”, diz a nutricionista Viviane Pereira.

Ela lembra, porém, que o efeito fotoprotetor só funciona se o chocolate for do tipo mais amargo. “Ele tem que ter uma proporção maior de cacau, de, no mínimo 55%, para ter uma quantidade de flavonoides que desempenham essa função”.

A pesquisa envolveu 30 pessoas, que foram divididas em dois grupos: 15 delas consumiram 20 gramas de chocolate amargo durante 12 semanas. Depois, foi feito um teste nelas para medir a quantidade de radiação ultravioleta necessária para produzir uma queimadura na pele. E o resultado foi que a pele dos participantes se tornou mais resistente à incidência dos raios.

PUREZA

Quanto mais puro o chocolate, mais benefícios ele fará à pele. “Em 12 gramas de cacau, desse mais amargo, há uma média de 320 mg de flavonoides. Quanto maior a proporção de cacau nele, menos aditivos são usados nessa produção, menos açúcares, menos gorduras, portanto, mais saudável ele é”, destaca Viviane.

A nutricionista Roberta Larica afirma que a pesquisa faz todo sentido. Ela lembra que hoje existem no mercado chocolates sem açúcar e adoçados com adoçantes naturais, como estévia e taumatina. “Mas é importante que seja orgânico e de boa qualidade. Hoje existem marcas que concentram alto teor de cacau e flavonoides, baixo teor de açúcar e adição de colágeno hidrolisado em sua composição, o que dá uma forcinha extra para esses benefícios”.

Não é para comer só antes de ir para a praia. “Na pesquisa, os efeitos positivos foram percebidos depois de 12 semanas”, ressalta Viviane.