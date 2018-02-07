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Comer sem culpa

Chef Juarez Campos ensina a fazer um delicioso talharim com salmão

O badalado chef inova com uma receita usando o tradicional talharim, com molho de tomate e creme de leite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 18:35

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 18:35

rag250817gz505.jpg Crédito:
Ingredientes:
500g de talharim italiano
600g de filé de salmão fresco sem
pele e em cubos médios
1 cebola média picadinha
1 talo de alho-poró picadin ho
1/2 xícara de vinho branco seco
2 xícaras de molho de tomate
1 xíc ara de caldo de peixe
18 unidades de tomates cerejas cortados no meio ou em quatro
1/2 xícara de creme de leite fresco (opcional)
1/2 maço de cebolinha verde picada
Dill ou folhas de erva-doce
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de sopa de manteiga
zest de limão siciliano
sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Temperar os cubos de salmão com sal, pimenta-do-reino.
Dourar rapidamente no azeite e perfumar com vinho branco. Reservar.
Acrescentar a manteiga na panela. Refogar a cebola, o alho, o alho-poró e metade da cebolinha.
Adicionar os tomates cerejas, o molho de tomates, o caldo de peixe e o dill.
Deixar cozinhar para reduzir um pouco, juntar o salmão e o creme de leite.
Acertar o tempero e adicionar a massa al dente. Misturar bem.
Se necessário, juntar mais caldo de peixe e molho de tomates.
Servir salpicado com o restante da cebolinha verde, zest de limão siciliano e um fio de azeite

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