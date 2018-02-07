Chef Juarez Campos ensina a fazer um delicioso talharim com salmão

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Ingredientes:

500g de talharim italiano

600g de filé de salmão fresco sem

pele e em cubos médios

1 cebola média picadinha

1 talo de alho-poró picadin ho

1/2 xícara de vinho branco seco

2 xícaras de molho de tomate

1 xíc ara de caldo de peixe

18 unidades de tomates cerejas cortados no meio ou em quatro

1/2 xícara de creme de leite fresco (opcional)

1/2 maço de cebolinha verde picada

Dill ou folhas de erva-doce

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

zest de limão siciliano

sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Temperar os cubos de salmão com sal, pimenta-do-reino.

Dourar rapidamente no azeite e perfumar com vinho branco. Reservar.

Acrescentar a manteiga na panela. Refogar a cebola, o alho, o alho-poró e metade da cebolinha.

Adicionar os tomates cerejas, o molho de tomates, o caldo de peixe e o dill.

Deixar cozinhar para reduzir um pouco, juntar o salmão e o creme de leite.

Acertar o tempero e adicionar a massa al dente. Misturar bem.

Se necessário, juntar mais caldo de peixe e molho de tomates.