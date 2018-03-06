Chanel anuncia Margot Robbie como nova embaixadora da marca

A marca Chanel anunciou Margot Robbie como sua nova embaixadora. A australiana estreou no Oscar como indicada a categoria de "Melhor Atriz", pelo filme "Eu, Tonya", dirigido por Craig Gillespie, e usou um vestido criado especialmente para a ocasião pelo designer Karl Lagerfeld. Esse é o primeiro grande contrato dela no mundo da moda.
Apesar da celebridade já ter optado por modelos Chanel em outras ocasiões, a peça usada no Oscar 2018 atraiu olhares e rendeu elogios. O longo exibiu decote arredondado e bordados com tubo de cristal nas mangas, além de possuir um corselet feito sob medida.