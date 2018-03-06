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Celebridades

Chanel anuncia Margot Robbie como nova embaixadora da marca

A atriz usou um modelo criado pelo designer de moda Karl Lagerfeld para desfilar no tapete vermelho do Oscar 2018

Publicado em 06 de Março de 2018 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 16:39
Margot Robbie é a nova embaixadora da Chanel Crédito: Getty Images
A marca Chanel anunciou Margot Robbie como sua nova embaixadora. A australiana estreou no Oscar como indicada a categoria de "Melhor Atriz", pelo filme "Eu, Tonya", dirigido por Craig Gillespie, e usou um vestido criado especialmente para a ocasião pelo designer Karl Lagerfeld. Esse é o primeiro grande contrato dela no mundo da moda. 
Apesar da celebridade já ter optado por modelos Chanel em outras ocasiões, a peça usada no Oscar 2018 atraiu olhares e rendeu elogios. O longo exibiu decote arredondado e bordados com tubo de cristal nas mangas, além de possuir um corselet feito sob medida.
 
 

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