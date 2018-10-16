'Chamado ancestral' confira a crônica de Maria Sanz Martins

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Diz a Ética dos Ancestrais:

Quem é sábio?

Aquele que aprende com todos.

Quem é poderoso?

Aquele que contém seu ímpeto.

Quem é rico?

Aquele que se satisfaz com o que tem.

Quem é respeitado?

Aquele que respeita os outros.

Nota de abertura: a presente crônica não tem nada a ver com religião  ao contrário.

Pense comigo, a sabedoria é uma atitude sagrada. Uma ação contínua, um estado de espírito que se diferencia do conhecimento  porque este bem pode ser obtido, acumulado, possuído.

Sagrar é conferir valor, respeitar as diferenças, reconhecer as semelhanças e abrigar o saber alheio para ampliar e abranger a si mesmo. Portanto, a sabedoria é sempre interativa. Ela é o resultado de uma troca com o outro. Engraçado, está na base do mantra que repito aos meus filhos: "somos todos iguais e completamente diferentes, ao mesmo tempo, meninos". (Nota, eles ainda franzem a testa de leve, mas percebo que aos poucos estão entendendo). De modo que ser capaz de reconhecer e acolher o olhar que seja singular ao outro é tornar-se maior (para além dos limites do próprio corpo) a cada dia.

Meu chamado para ampliar o olhar chegou no tempo que o tempo precisa para dar sabor ao fruto. Na hora exata. Dou Graças por ter podido escolher o caminho do auto-conhecimento, nele me fortalecer e reconhecer um rumo. Gratidão ao sopro recebido.

Sigo. Mas quero levar os que amo comigo... Como se isso agora fizesse parte do caminho (que eu mal comecei). Sinto vontade de acordar os que me cercam e dormem ainda. Aqueles anestesiados e "empoderados" pelo autoengano, fechados num circuito que encerra em si mesmo. Sinto de levá-los pelas mãos até o centro da roda e levantar o véu de trama espessa que lhes cobre a vista, para ver a grande roda que somos. "Todos iguais e únicos na mesma medida, meninos".

Perceba, se pudermos compreender "o outro" como parte do ser que somos, então tudo faria mais sentido. Mas para que isso se dê, é preciso estar pronto para conhecer a si. E outro é um grande espelho.

(Papo de maluco, você pode estar pensando. Mas é exatamente isso. Venho me despir do julgamento, por acreditar que o necessário não merece qualificação. Na verdade, não saberei dar sequer um passo adiante se não puder escrever sobre o extraordinário poder que emana de cada um de nós mesmos, no minuto em que aceitamos nos autoconhecer.)

A atitude de dar as mãos às próprias sombras é um ato de respeito, um começo, um disparo na flecha do desejo de fazer pazes consigo. Ora, viemos aprender a sermos mestres de nós mesmos  em algum ponto da vida precisaremos reconhecer. Que seja então de modo gentil  semente, flor, fruto, caldo, sumo, caroço, casca e tudo. Num crescendo que rompa e perfume, alimente a alma e conceda a possibilidade de trocar (saberes).

Sejamos vulneráveis  nada pode ser mais poderoso nesse mundo.