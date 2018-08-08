Cavalera lança linha de camisetas satirizando presidenciáveis

Um dos modelos da linha de camisetas Sátira Política, da Cavalera, ironizando com seu 'Bozonaro' Crédito: Cavalera/Divulgação

"CUIDADO, o futuro do País pode estar na caçamba rs! #BoaSorteBrasil". Com essa legenda e uma foto de uma modelo usando uma camiseta do "Bozonaro", a Cavalera apresentou na segunda-feira, 6, a primeira de uma série de camisetas de uma linha intitulada Sátira Política.

Bombou no Insta com impressionantes 9856 curtidas e 1416 comentários (até o início da noite), um recorde no feed da @cavalera. Além dele, há ao menos outros dois modelos, um estampando o "Alckdead" "para presidente do inferno" (a legenda aconselha "o seu seriado favorito pode ser o seu pesadelo", brincando com o trocadilho de Walking Dead, a série em que o mundo é dominado por zumbis assassinos) e "Ciro Duas Caras" "para presidente, ou não!".

No ranking de curtidas, assim como nas pesquisas de intenção de voto, reina a paródia de Bolsonaro, com quase 10 mil curtidas, seguido pelas camisetas dedicadas a Alckmin (5372 curtidas) e a Ciro (2252 curtidas), ambas postadas depois e, portanto, com menos tempo de exposição.

Nos posts da marca, muitos comentários perguntam da camiseta dedicada a Lula. Ela deve ser lançada em breve, após a escolha de uma estampa feita por meio de um concurso online. "Vamos lançar logo", diz o empresário Alberto Hiar, dono da marca, que não pretende votar em ninguém para presidente. "Para nós o Lula não pode ser candidato. Por isso não fizemos a camiseta [antes]. Estávamos esperando a convenção do partido."