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Moda

Capixabas são produtores do monólogo sobre a história de Iris Apfel

O monólogo, terá produção de Wesley Telles e Bruna Dornellas e será interpretado por Nathalia Timberg
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 21:46

Publicado em 30 de Março de 2018 às 21:46

O monólogo será interpretado por Nathalia Timberg, Crédito: Divulgação
Iris Apfel é um sucesso no Instagram. E foi ao ver uma foto dela na rede social, que Cacau Hygino teve a ideia de escrever uma peça sobre uma das maiores referências mundiais nas artes pop, e que, na atualidade, simboliza o conceito de fashion. Amo ficar passeando pelo Instagram, para saber das novidades, principalmente artísticas. Um dia vi a imagem de uma senhorinha bem extravagante. Na mesma hora fui pesquisar quem ela era, por curiosidade, e fiquei louco com aquela personagem arquitetônica na sua maneira de se vestir. No mesmo dia, assisti seu documentário e a noite já estava no computador escrevendo a peça, contou.
O monólogo, que será interpretado por Nathalia Timberg, se propõe a falar de velhice e também de reinvenções. E, para a pesquisa, ele recorreu a vídeos na internet, blogs , matérias em revistas de moda e entrevistas em redes americanas. Iris é um acontecimento no mundo , principalmente nos Estados Unidos. Aqui ela ainda está sendo conhecida e acredito que com a nossa peça, o Brasil vai conhecê-la de vez e saber sobre sua importância. Mergulhei em tudo, diz.
Wesley Telles e Bruna Dornellas são os produtores da peça que vai rodar o país Crédito: Divulgação
A peça será produzida pelos capixabas Bruna Dornellas e Wesley Telles, da WB Produções, que estiveram em Nova York em fevereiro, onde compraram os direitos de imagem dela. Foram meses em negociação. Hoje somos detentores dos direitos de imagem dela para está obra teatral e isso significa que no Brasil só nós podemos produzir algo relacionado a teatro falando dela, explica Wesley.
Bruna conta que a peça passará pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Porto Alegre, além de uma turnê internacional em Portugal e Estados Unidos. A peça é estrelada pela também diva Nathalia Timberg e vai contar um pouco da vida da fashionista Iris. Ela estará ali representando todas as mulheres e suas vitalidades, diz.
Hygino, que a encontrou recentemente em Nova York, conta as sua impressões: Achei que fosse encontrar uma Woman business (mulher de negócios), bem estilo americana. Que ela nem fosse dar muita bola pra mim, mas tive uma surpresa! Encontrei uma senhora simples, educada, suave na sua forma de falar, gentil, amorosa e muito receptiva. Não tinha glamour e nem frescura. Sentamos em sua sala, ela usando um roupão bem simples, tomamos um café, dei meus livros de presente, falei sobre a peça e ela ouviu atentamente. E ela tinha acabado de chegar do hospital, onde estava internada há uma semana com pneumonia. E no final de tudo ainda falou: Quer uma ajuda no figurino?. Achei o máximo. 
 

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