Capixabas que dão show na boa forma: 'perdi e não quero encontrar'

Jean Lopes é um dos capixabas que deram tchau para dezenas de quilos e hoje exibe boa forma Crédito: Marcelo Prest

Ser quem você sempre quis. Voltar a ser quem era. Ficar mais atraente. Conseguir encontrar roupas em todas as lojas. Entrar naquele jeans. Se gostar... Pode parecer bobagem, mas os dilemas de quem está acima do peso são muitos, e afetam o psicológico de forma que só quem passa pela situação sabe. E, por incrível que pareça, algumas vezes ainda é necessário encarar os integrantes do grupo sem-noção, que sempre vêm com perguntas do tipo: como você ficou assim?, Por que deixou chegar a esse ponto? Você não se via no espelho?. Sim, isso acontece, e, claro, só piora a situação.

Diante de tanto descontentamento, há quem tenha foco e consiga perder muito peso. Mas e depois? Como não pôr tudo a perder? Quem responde essa pergunta são quatro pessoas que tiraram esse peso  literalmente!  do corpo e da consciência depois que optaram por emagrecer sem se submeterem à famosa cirurgia de redução de estômago. Hoje, eles até se dão ao luxo de não seguir a dieta à risca todos os dias, mas garantem que os resultados do sacrifício os fazem ter forças para otimizar ainda mais a alimentação, os exercícios e as escolhas na hora de montar um prato.

A dica de todos eles é manter o foco, e ter consciência de como os novos hábitos aumentaram a qualidade de vida. Segundo eles, jacar (ou enfiar o pé na jaca) é um erro, o que é humano. Mas perder tudo o que foi duramente conquistado, seria muito doloroso.

Exercícios ajudam muito, assim como nutricionistas, nutrólogos, família e até o companheiro. Mas quem precisa tratar a cabeça de gordo é quem quer emagrecer sem cirurgia. Aliás, essa é outra questão que precisa ser decidida antes de tudo, já que uma fez feita a cirurgia não existe uma volta. Não quis fazer cirurgia bariátrica porque seria uma prisão perpétua. Dieta é prisão domiciliar, se eu quiser sair, saio, dane-se. Vai que decido que quero ser gordo mesmo, que eu não tinha entendido direito?. Já pensou?

PURO MÚSCULO

Depois de mudar a alimentação e, principalmente, começar a fazer exercícios físicos, o personal trainer Jean Carlos Lopes  de 25 anos e 1,78 metros de altura  viu o ponteiro da balança despencar de 142 quilos para 79 quilos. No início deste ano para cá, ele investiu pesado na musculação e, além da perda de peso, já ganhou três quilos de massa magra.

Queria ter um corpo bonito. Parei e pensei: o que me impede de ter um visual assim? Jean Carlos Lopes, de 25 anos

Ele, que desde os 11 anos luta contra a balança, conta que decidiu emagrecer quando começou a faculdade. Queria ter um corpo bonito. Parei e pensei: o que me impede de ter um visual assim?". Desde então, Jean começou a mudar a alimentação por conta própria, diminuindo a quantidade das porções, e praticando exercícios físicos. "Quando comecei a emagrecer vi que era importante o acompanhamento de um profissional, porque emagreci bastante e, em seguida, estacionei", afirma.

Para ele, que atualmente bebe mais de oito litros de água por dia, o mais fácil foi introduzir os exercícios físicos em sua rotina que, hoje, se resumem a caminhadas de até 12 quilômetros e treinos na academia três vezes na semana. Já o difícil foi se adequar às prescrições do novo cardápio. Comer pouco e de três em três horas foi um desafio. "Largar o refrigerante também não foi fácil".

Jean lembra que desde os 11 anos já lutava contra a balança Crédito: Marcelo Prest

Jean conta que agora todo seu esforço se voltará para o ganho de massa magra. Ele conta que até pretende entrar em competições de fisiculturismo para ter uma motivação a mais para fazer musculação. "Como eu não gosto, estou pensando em me colocar numa categoria simples do fisiculturismo só para dar mais uma secada e definir os músculos do corpo", finaliza.

INSATISFEITO

O universitário Pedro Silvestre, de 20 anos, eliminou 22 quilos e, mais tarde, ganhou outros 8 quilos de músculo. Para ele, o principal foi aprender a escolher refeições saudáveis e ter como fazer substituições. Apesar de estar satisfeito com o corpo, mantém a dieta à risca e não tem vontade de fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Tinha uns 16 para 17 anos quando cheguei para minha família e disse que queria emagrecer definitivamente, porque estava insatisfeito com o meu visual, e todos me apoiaram, comemora.

Naquela época ele pesava 91 quilos e buscou suporte de profissionais que o ensinaram a comer bem e a se exercitar de forma a incrementar ainda mais os resultados da dieta. No início, ele só queria ficar seco, tanto que chegou a pesar 69 quilos após o emagrecimento.

A parte mais difícil foi manter a persistência. Não é de um dia pro outro que a gente perde 22 quilos Pedro Silvestre, de 20 anos

Mais tarde, há cerca de um ano, decidiu que estava na hora de apostar na academia e de lá para cá conquistou oito quilos de massa magra, ficando com 77 quilos em 1,85 metros de altura.

A parte mais difícil foi manter a persistência. Não é de um dia pro outro que a gente perde 22 quilos. Manter uma nova dieta por um longo período é o pior, destaca. Mas a gente acaba motivado e satisfeito quando vê o resultado final. Por isso não dá vontade de jacar a ponto de colocar tudo a perder, garante.

Pedro nasceu na era na internet e, por conta disso, sentiu necessidade de dividir com as pessoas sua mudança de vida. Depois de ver como é, realmente, possível mudar, criou um perfil no Instagram (@pedrofitlife) em que posta todos os dias suas refeições. Elas são todas funcionais e, além de belas fotos, os posts têm a receita de cada um dos itens que estão no prato.

Pedro compartilha o cardápio e o dia a dia, também, nas redes sociais Crédito: Arquivo pessoal

BULLYING

O bullying foi o que motivou o violinista Sérgio Pavese, de 28 anos, a dizer tchau para 64 quilos. Como ele mesmo diz, era viciado em comida e acabava sofrendo com a zoação da galera, principalmente na escola. Cheguei a pesar 143 quilos. Não queria mais ser daquele jeito. A decisão da mudança veio num estalo, em plena terça-feira. Na terça busquei uma dieta na internet, na quarta fui ao mercado comprar tudo o que precisava e na quinta lá estava eu começando uma nova vida, lembra.

O violinista emagreceu 64 quilos Crédito: Edson Chagas

Sérgio escolheu seguir uma dieta das estrelas, como ele mesmo classifica, sem acompanhamento profissional. Mas depois sentiu necessidade de ser acompanhado por um profissional. Nos seis primeiros meses eu já tinha emagrecido mais de 43 quilos. Depois disso queria que alguém visse como estava minha saúde. Eu me sentia desnutrido, então busquei um profissional, lembra.

Para ele, a redução na quantidade de alimento no prato foi o mais complicado no início e, claro, manter a dieta. Mas com o tempo tudo ficou mais fácil e hoje me sinto superbem, conta ele que fez quatro cirurgias plásticas depois que concluiu o processo de emagrecimento, há três anos.

De lá para cá, o violonista também adotou o exercício físico como rotina e diz que espera ansiosamente a hora do dia para ir à academia. Para mim, comer salada, por exemplo, também não foi nenhum sacrifício, tanto que é um hábito que mantenho até hoje, completa.

Nos fins de semana ele se dá ao luxo de dar uma fugidinha da dieta. Com o corpo que estou e a saúde também, me dou o direito de comer o que eu quero pelo menos em um dia da semana. Mas a academia não furo de jeito nenhum.

Depois de concluir todo o processo de emagrecimento, ele também ganhou massa magra, e hoje exibe seus 85 quilos e 1,88 metros de altura sem ter mais vergonha do próprio corpo.

GRAVIDEZ

Eu não aguentava mais ser gorda Juliana dos Santos Barbosa, 41 anos

Era 2013, a produtora de eventos Juliana dos Santos Barbosa, de 41 anos, enfrentou problemas na gravidez e, na época, chegou aos 115 quilos. Entrou na fila para fazer a cirurgia de bariátrica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas três anos depois e ainda esperando ser chamada ela decidiu mudar de vida definitivamente.

Hoje, Juliana aposta que adotou um novo estilo de vida Crédito: Reprodução/Facebook

Eu não aguentava mais ser gorda, não conseguia amarrar o sapato. Um amiga que é personal me incentivou. Procurei um nutricionista, entrei na academia e, em seis meses, tinha perdido 20 quilos, detalha. Ela embarcou no mundo da alimentação saudável e dos exercícios físicos e levou quatro anos para eliminar  de vez  40 quilos.

Quando você é gordo pode estar com a roupa mais cara do mundo. Vai sempre parecer um saco de batatas, ironiza.

No final do processo de emagrecimento foi chamada para fazer a cirurgia de redução de estômago que havia sido tão esperada. "Mas eu não queria mais. Tinha optado pela vida saudável e emagrecido de verdade", conta Juliana, que ainda quer eliminar outros cinco quilos.

Falo que reeducação alimentar é estilo de vida. Você não está de dieta, você passa a se alimentar da forma que é correta, simplifica. Juliana diz que levava a própria comida, de casa, às festas que ia para não perder o foco nos primeiros meses. Mas hoje não precisa mais fazer isso. Basta ter equilíbrio, e isso ela encontrou e não quer perder, ao contrário do que aconteceu com seus quilos a mais.

COMO ERAM?

Ficou curioso para saber como eram esses capixabas antes de conquistarem o corpo que queriam? Veja galeria de fotos:

DEPOIMENTO

Fui criada pelo meu pai, fundador da grife Blue Man. Para ele, era uma questão que a filha fosse gordinha e não ajudasse a "vender" a marca. Quando comecei a ir mal no colégio, ele disse: "Você é rica e linda, não precisa estudar". Me tirou do colégio quando eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 17, ele morreu. De repente, me vi herdeira de uma fábrica sobre a qual eu não sabia nada.

Era a receita para tudo dar errado. Mas não deu. Segurei a onda e amadureci à força. Aprendi tudo sobre a Blue Man, onde hoje sou diretora criativa. E, sem a pressão dele, comecei a emagrecer. Comer escondido de quem?

Hoje, sou outra. Durmo melhor, acordo cedo, o dia rende. Não que eu não "jaque" de vez em quando, mas me recupero. O Michel (marido) não acompanha, mas não fico na sofrência, roubo pedaço do sanduíche dele na boa.

Não me lamento de nada: se meu pai não viesse a faltar, talvez eu fosse uma gordinha mimada até hoje. Gosto de dizer que a vida te vira do avesso e mostra o lado certo. Hoje, estou do lado certo.

Sharon Azulay Crédito: Divulgação/O Globo

Quem é:

Sharon Azulay, estilista

Idade: 24 anos

Altura: 1,72m