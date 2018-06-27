Capixabas investem pesado no ciclismo e até viajam pelo esporte

Cesar Saade pedalou com os amigos em Santiago de Compostela, na Espanha Crédito: Arquivo Cesar Saade

Depois da corrida, é a vez da bike virar febre na cidade. Aliás, não apenas na cidade. Muita gente tem viajado com o objetivo de participar de provas e, de quebra, fazer turismo sobre duas rodas, curtindo visuais maravilhosos.

O empresário Cesar Saade, de 52 anos, é uma dessas pessoas que tem ido pra longe pra pedalar. E bota longe nisso! Um dos destino dele foi no outro lado do mundo: o Japão. Mas há muitos outros. "A gente define o roteiro e vai parando em alguns pontos. É uma maneira diferente de conhecer lugares que você não consegue chegar com carro ou ônibus", diz.

Além de ciclista, Cesar é nadador. Costuma procurar roteiros de andarilhos e cicloturistas na Internet. Separa duas malas, bike, mochila e só. Sempre vai viaja com o roteiro preestabelecidos e, para descansar, fica hospedando em hotel, hostel ou albergues. O roteiro é definido, mas flexível, é mais para você curtir sua liberdade, estar em contato bem próximo com a região. As vezes você chega em um local que é interessante e acaba ficando mais tempo, aponta.

A Monica Zorzanelli começou a pedalar há quatro anos. Crédito: Arquivo Monica Zorzanelli

Mas a bicicleta não é somente parceira de Cesar durante as viagens, ele também a usa para ir trabalhar, ir ao clube e curtir os visuais da grande Vitória, assim como a fotógrafa Mônica Zorzanelli, de 50 anos, outra adepta ao esporte. Ela só praticava esporte em academias, até começar a andar de bike, há quatro anos, depois de ela ter feito uma cirurgia na coluna.

Comecei a procurar grupos para pedalar, e achei um que abraça as pessoas iniciantes. Eles esperam quem não é tão rápida, fazem ladeira para treinar. Organizam passeios aqui em Vitória, mas também para todo o Estado. Já fui para os sítios da Barra do Jucu, Manguinhos e Matilde, enumera ela, que participa do Amigos do Pedal e se considera café com leite, porque só tem um ano em meio de participação.

LIBERDADE

A Corretora Internacional de Café, Patricia Sayuri Watanabe, de 36 anos, está longe de ser café com leite, mas é outra apaixonada pela esporte. Hoje ela pedala três vezes por semana na Rodovia do Sol, e participa de provas de velocidade, speed entre os ciclistas. Já fui a várias, dentro e fora do Estado. Recentemente participei de uma competição no Porto, em Portugal. Também pedalei de 60 a 90 km pela região do Douro, litoral como Gaia, Espinho, Aveiro e mais para ao Norte para a Vila do Conde. Foi maravilhoso, conta ela, que usa todos os aparatos de profissionais, como sapatilhas, clip e costuma andar em pelote (veja box com termos que costumam ser usados pelos adeptos do esporte).

Patty, como é conhecida, cresceu no interior da Bahia e, na infância e adolescência, fazia praticamente tudo de bicicleta. Ia a escola, a casa de amigos e passeava muito. Quando mudei pra cá fiquei um tempo longe da bike, mas logo depois iniciei o triatlhon com uma bicicleta emprestada e me apaixonei pelo ciclismo.

Apesar de já ter participado de provas desgastantes, nas quais chegou ao limite - como o Iron Man em Florianópolis, onde fez 3,8km de natação, 180km de pedal e 42km de corrida  e de outras perigosas que lhe renderam algumas quedas e machucados, o ciclismo faz parte da sua vida. Não consigo mais viver sem sentir a liberdade que o pedal me proporciona.

O Iron Man foi meu maior desafio

Comecei a pedalar há uns 3 anos, quando entrei para o triathlon. Antes disso eu malhava e corria, já corro há 6 anos. Das três modalidades que faço no triathlon, o pedal é o mais prazeroso porque traz uma sensação de liberdade... A gente acaba conhecendo muitos lugares e sentindo a natureza e os espaços ao redor de uma forma diferente. Como gosto de fazer treinos mais longos, pedalar me tira da rotina.

A mudança no corpo foi grande quando comecei a andar de bike. Eu consegui segurar muito a musculatura, porque antes eu sentia que na corrida, mesmo fazendo musculação, dava uma lesionada. Na bike meu corpo ficou mais definido e o melhor: sem impacto. Acaba que consigo treinar mais.

Sem dúvida o esporte é muito desafiador. Os tombos que a gente leva e o perigo dos circuitos são, de certa forma, preocupantes. Já caí e me machuquei bastante, mas a gente aprende diariamente a corrigir as falhas, e aprende que para pedalar é necessário estar sempre atento.

Não é permitido ter descuidos ou estar com a cabeça em outro lugar. Temos que manter o foco e ficar ligado no que estamos fazendo.

O maior percurso que já fiz e, certamente o mais difícil, foram os 180 quilômetros do Iron Man, em Florianópolis, em maio deste ano. O Iron Man é o maior circuito de longa distância mundo! Eu já tinha nadado quase 4 quilômetros e depois fui pedalar... com toda certeza foi o desafio mais difícil que fiz.

Ter uma prova em vista sempre dá uma motivação. Acontece bastante comigo de as vezes chegar tarde do trabalho, ter eventos e compromissos sociais importantes... e o que me motiva, na verdade, é meu compromisso e determinação em fazer aquilo que estabeleci como meta  e minha própria superação.

Meu corpo foi se acostumando com isso. Muitas vezes eu acordo, meu corpo vai, mas minha cabeça continua dormindo... A dificuldade é só acordar, porque depois eu e meu corpo estaremos agradecendo por isso.

A dica para começar a pedalar é buscar ajuda e ter o apoio de alguém que já pedale e seja experiente. Pode ser um professor ou um grupo de pedal, é muito importante contar com essa experiência porque existem muitas particularidades. Além disso, é necessário investir em equipamentos que não são baratos, então às vezes você compra uma peça e só depois percebe que ela não é a ideal...