Camisa vitoriana é tendência e revive o estilo vintage nos looks

É hora de colocar sua nobreza pra jogo! As camisas elaboradas com golas e frufrus, herança da era vitoriana, entram nessa onda vintage que estamos vivendo e revivendo.

Quase sempre em tons clarinhos, a peça é delicada, de tecidos finos, gola alta e babados estrategicamente localizados no pescoço ou na parte de cima da blusa, tipo as usadas pela realeza mesmo, mas com um toque atual.

A peça é delicada, de tecidos finos, gola alta e babados estrategicamente localizados no pescoço ou na parte de cima da blusa Crédito: Reprodução/ Pinterest

O modelo é ideal para o nosso outono/inverno, porque apesar das mangas longas, o tecido fino é fresquinho. O interessante é misturar a peça com outras mais contemporâneas e criar um hi-lo de estilos e épocas. Mesmo a peça tendo carinha de vovó, ela deixa qualquer look mais cool e descomplicado!

Eu sou fã dessas produções vintage. E vocês, gostam desse estilo?