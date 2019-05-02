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Fernanda Trindade

Camisa vitoriana é tendência e revive o estilo vintage nos looks

O modelo é ideal para o nosso outono/inverno, porque apesar das mangas longas, o tecido fino é fresco

Publicado em 

02 mai 2019 às 17:04

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 17:04

É hora de colocar sua nobreza pra jogo! As camisas elaboradas com golas e frufrus, herança da era vitoriana, entram nessa onda vintage que estamos vivendo e revivendo.
> O couro é tendência - para usar a qualquer hora do dia
Quase sempre em tons clarinhos, a peça é delicada, de tecidos finos, gola alta e babados estrategicamente localizados no pescoço ou na parte de cima da blusa, tipo as usadas pela realeza mesmo, mas com um toque atual.
A peça é delicada, de tecidos finos, gola alta e babados estrategicamente localizados no pescoço ou na parte de cima da blusa Crédito: Reprodução/ Pinterest
O modelo é ideal para o nosso outono/inverno, porque apesar das mangas longas, o tecido fino é fresquinho. O interessante é misturar a peça com outras mais contemporâneas e criar um hi-lo de estilos e épocas. Mesmo a peça tendo carinha de vovó, ela deixa qualquer look mais cool e descomplicado!
> Saiba como deixar o look brilhoso mais descolado
Eu sou fã dessas produções vintage. E vocês, gostam desse estilo?
 

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