É tendência

Calça de couro: confira as diferentes maneiras de usar

A colunista Fernanda Trindade fala sobre a versatilidade da peça que pode ser usada do trabalho à balada
Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 20:35

Poucas peças são tão versáteis quanto a calça de couro. Sabe por quê? Porque ela te acompanha da balada ao office look facilmente, e ainda torna qualquer produção simples mais elaborada, mais rica e mais poderosa  já que o couro é um tecido nobre (as ecológicas são mais do que bem vindas também!).
A peça substitui perfeitamente o clássico jeans e ainda sai na frente por ser sexy. É possível garantir espaço para a calça nos look de trabalho ao combinar com modelagens oversized.
A calça também permite vários complementos fora do trabalho, entre eles o cropped, sobreposições, camiseta ou moletom.
O couro acrescenta bossa ao look all black, ideal para os dias de zero criatividade.
E pra quem ama misturar o material com renda, saiba que eles ficam incríveis juntos. Opte pelo coturno para quebrar a seriedade desses dois materiais ricos.
O combo couro + couro é ideal para deixar o look sexy, mesmo sem mostrar nada de pele.
A regra é sair da caixa e pensar em looks que você achou que nunca fossem fazer parte do seu dia a dia.

