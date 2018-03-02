Novidade

Burberry anuncia Riccardo Tisci como novo diretor criativo

Após 12 anos na Givenchy, o designer agora estará a frente de uma das grifes mais tradicionais da Inglaterra

Publicado em 02 de Março de 2018 às 16:48

Redação de A Gazeta

Riccardo Tisci é o novo diretor criativo da Burberry Crédito: Pinterest
A quinta-feira, 1, começou com grandes notícias no mundo da moda. Uma das grifes mais tradicionais da Inglaterra, a Burberry anunciou o estilista Riccardo Tisci como o seu novo diretor criativo. Ele será o responsável pelas linhas masculina e feminina da marca, assim como a coleção de acessórios.
Tisci, que foi designer da Givenchy por 12 anos, irá substituir Christopher Bailey, que terminou os seus 17 anos de casa com um desfile em prol da luta LGBT, na última Semana de Moda de Londres. O italiano assume a casa no dia 12 de março, e trabalhará no ateliê da Burberry, em Londres.
Desde que a saída de Bailey foi anunciada, em outubro de 2017, outros grandes nomes foram especulados para a vaga, como John Galliano, que hoje está à frente da Maison Margiela, e Phoebe Philo, que recentemente anunciou a sua saída da Celine.

