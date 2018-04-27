Bruno Vilaça abre seu baú para a Revista.Ag

Abrindo o baú Crédito: Divulgação

Bruno Vilaça aprendeu logo cedo o gosto pelas viagens. Meu pai sempre foi um grande incentivador e não poupava esforços para nos levar Brasil afora, dentro de suas possibilidades. Ele sempre organizava grupos de amigos para viajar durante as férias, o que se tornou uma tradição na cidade. E eu me espelhava muito nisso, adorava colecionar o tradicional Guia Brasil 4 Rodas, que tinha uma edição anual com todos os hotéis e passeios do Brasil, era como gibi pra mim.

Foi no final dos anos 90 que aconteceram as grandes descobertas. Nunca vou esquecer da minha primeira viagem internacional (voando de Vasp) para Buenos Aires. Mas tudo mudou quando fui para Nova York, em 1998, com 15 anos. Percebi que aquele mundo que parecia tão inatingível para mim era possível. Ele nunca mais parou de viajar. Cursou Turismo e estagiou na Rio-Sul Linhas Aéreas. Posteriormente, a Varig incorporou a empresa, onde fiquei seis felizes anos, uma grande escola pra vida que carrego até hoje, conta. Com a falência da Varig, em 2006, ele se reinventou.

Hoje é um dos empresários mais bem-sucedidos do país e a sua agência é referência no Brasil entre as agências de viagem de pequeno porte. A Superviagem atende os mais diversos segmentos do turismo, dentre eles o lazer, o corporativo e o luxo. Há alguns anos fizemos uma aposta meio que por acaso no segmento de luxo, que tem rendido excelentes resultados e hoje já responde por 60% do nosso faturamento.

É um mercado interessantíssimo, que sofre menos as oscilações econômicas e políticas, e que traz um público bastante fiel, onde a divulgação funciona quase que 100% no boca a boca, conta ele, que já tem 43 diferentes carimbos no passaporte e acaba de ganhar, pela segunda vez, o prêmio de Top Seller da Leading Hotels of the World, a mais prestigiosa rede de hotéis do mundo. Não é apenas trabalho, é paixão. Sou o cara mais feliz do mundo fazendo que eu faço.

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Lembrança inesquecível

É representado pelo prato da Boa Lembrança servido na Primeira Classe da Varig em 2000. Bons tempos da aviação que não voltam mais.

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Não dou, não vendo e não troco

A maquete da saudosa Rio-Sul Linhas Aéreas. Muito do que eu sei eu devo ao tempo que passei na aviação.

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Guardo com carinho

Os meus ímãs de geladeira, que já são mais de 100 de toda parte do mundo. Tenho o maior ciúme deles.

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Por onde passei



