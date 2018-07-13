Bruna Morais de Medeiros abre seu baú para a Revista.ag

A alagoana Bruna Morais de Medeiros cresceu numa casa cheia de gente, na companhia da família e de muitos amigos. As praias paradisíacas de Barra de São Miguel e São Miguel dos Milagres era o destino certo nos finais de semana. Filha de um economista e de uma professora de francês, ela fez carreira na arquitetura. Sou arquiteta há 23 anos e já fiz muitos tipos de projetos, desde residenciais e escolares a comerciais e prisionais. E costumo dizer que essa arquiteta me fez aprimorar o olhar, a sensibilidade, a percepção, e passei a direcionar essas habilidades para todos os aspectos da minha vida. Mas Bruna é uma mulher fora dos padrões. Há um ano e cinco meses, são seus arranjos de flores personalizados que decoram as festas da cidade, e que têm chamado atenção de muita gente. Não larguei a arquitetura, só emprego de forma diferente e direcionada os meus conhecimentos arquitetônicos: no aproveitamento dos espaços e no design para móveis exclusivos nas festas, no modo para fazer ficar de pé um arranjo, na ousadia. E, sinceramente, eu não decidi nada, quando percebi, estava envolvida totalmente por esse mundo festivo e floral, diz ela que gosta de ousar sem medo. Para isso, faz um arranjo único e autoral misturando cores e texturas. As quase duas décadas longe de sua terra natal não a fizeram se acostumar com a distância. Para mim, é muito difícil largar do meu povo. Eu sou muito apegada, diz com sotaque. Multifacetada, ela também é autora do livro Arquitetura Escolar capixaba: sua trajetória, que diz ser seu melhor trabalho.
Não dou, não vendo e não troco
Estes dois livros especiais na minha vida: um é sobre arquitetura escolar, e o outro é uma obra fotográfica do meu avô, Japson Almeida, lançado em 2014. Sou louca por livros.
Guardo com carinho
A camisola da noite de núpcias da minha avó e um bolerinho de renda francesa, que usei somente no lançamento do meu livro. Minha avó é o grande amor na minha vida.
Presente inesquecível
O cordão que ganhei do meu sogro e da minha sogra na véspera do meu casamento. Eles são muito importantes e presentes na minha vida.
Lembrança de viagem
Nos meus 40 anos, viajei para realizar o sonho de conhecer a Turquia, e lá meu marido me deu este tapete de presente.
Uma paixão
Amo joias, pois sempre representam alguém ou algum momento especial para mim. Em 2019 este anel completa 100 anos na minha família, foi passado para todas as primogênitas quando fizeram 18 anos: da minha tataravó até chegar a mim.
Amor de mãe
Todo o amor dos meus filhos registrado por eles mesmos em cartões e bilhetinhos. Guardo tudo!
Sou apegada
Guardo tudo o que há de significativo quando me dão. A caneta, ganhei de formatura da minha madrinha; a xícara do Museu Imperial de Petrópolis, de uma amiga; a Bíblia, da minha avó; as joias, da minha tia-avó; um caderno e porta-cartão com minhas iniciais e Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, de uma prima-irmã.