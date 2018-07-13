Bruna Morais de Medeiros abre seu baú para a Revista.ag

A alagoana Bruna Morais de Medeiros cresceu numa casa cheia de gente, na companhia da família e de muitos amigos. As praias paradisíacas de Barra de São Miguel e São Miguel dos Milagres era o destino certo nos finais de semana. Filha de um economista e de uma professora de francês, ela fez carreira na arquitetura. Sou arquiteta há 23 anos e já fiz muitos tipos de projetos, desde residenciais e escolares a comerciais e prisionais. E costumo dizer que essa arquiteta me fez aprimorar o olhar, a sensibilidade, a percepção, e passei a direcionar essas habilidades para todos os aspectos da minha vida. Mas Bruna é uma mulher fora dos padrões. Há um ano e cinco meses, são seus arranjos de flores personalizados que decoram as festas da cidade, e que têm chamado atenção de muita gente. Não larguei a arquitetura, só emprego de forma diferente e direcionada os meus conhecimentos arquitetônicos: no aproveitamento dos espaços e no design para móveis exclusivos nas festas, no modo para fazer ficar de pé um arranjo, na ousadia. E, sinceramente, eu não decidi nada, quando percebi, estava envolvida totalmente por esse mundo festivo e floral, diz ela que gosta de ousar sem medo. Para isso, faz um arranjo único e autoral misturando cores e texturas. As quase duas décadas longe de sua terra natal não a fizeram se acostumar com a distância. Para mim, é muito difícil largar do meu povo. Eu sou muito apegada, diz com sotaque. Multifacetada, ela também é autora do livro Arquitetura Escolar capixaba: sua trajetória, que diz ser seu melhor trabalho.