Brigou por política? Saiba como fazer as pazes

Humberto admite que errou a dose em alguns debates Crédito: Vitor Jubini

Lúcia, 39 anos, é flamenguista. O irmão, vascaíno. As diferenças não param por aí e vão para além do futebol, para o campo político. E aí, deu problema. Ao longo das eleições, eles mal se falaram. Passada a votação, presidente eleito, e o clima ainda não voltou ao normal.

Temos pensamentos muito antagônicos sobre muita coisa, sobre a maneira de pensar o mundo! Percebi que a gente se afastou nesse período, evitou encontros. Mas quando nos encontramos, não tocamos no assunto política. Sabíamos que era pólvora, comentou ela.

Aconteceu nas melhores famílias. Muito bate-boca, alguns mais sérios. Muita gente rompeu, mesmo que momentaneamente, com alguns parentes e amigos. Mas será que é possível fazer as pazes agora? Como ficam as relações pós-eleições?

Para a psicóloga Roberta Vallory, é possível sim. Porém, tudo a seu tempo. Dependendo do grau da desavença, pode ser bom esperar um pouco os ânimos se acalmarem, aconselha ela.

TEMPO

Sara Casteluber, também psicóloga, concorda que às vezes não dá para virar a página tão rapidamente: A reconciliação é possível, mas acredito que pode levar um tempo para a pessoa digerir tudo o que foi acontecendo ao longo do processo.

Política sempre foi um prato cheio para conflitos. Mas desta vez, muita gente pegou pesado. De fato, nestas eleições, muita gente criou inimizade por conta da política, mais do que nos outros anos. Houve desavença, falta de respeito, diz Roberta.

Pode ser hora de levantar a bandeira branca e parar de ver a outra pessoa que pensa diferente como uma inimiga. Mesmo pensando diferente da pessoa em relação à política, dá para conviver. É só entender que ela pode ter escolhido um candidato por conta de coisas que viveu, por causa da criação familiar, por exemplo, observa a psicóloga.

Pode ser necessário deixar o orgulho de lado. É preciso avaliar o que a amizade significa para você, relembrar o passado, o que já viveram juntos. Isso fará bem para as emoções, ajuda a manter a pessoa mais equilibrada, indica Roberta.

Para Sara, é importante também avaliar uma possibilidade contrária: se vale à pena manter uma relação que se desgastou por conta de posicionamentos políticos. Porque a questão aí não é só política, é de aposta de vida. Algumas relações não vão mais ser possíveis. Às vezes, o melhor é o afastamento mesmo, opina ela.

No entanto, se o amor fala mais alto, o jeito é relevar ou até perdoar. Tem que tomar iniciativa, mandar uma mensagem, combinar uma conversa. Qualquer tipo de desavença, a melhor forma de resolver é com diálogo. Se a pessoa estiver com raiva ou triste, espera baixarem as emoções. Se for preciso, pedir perdão, diz Roberta.

Mas não precisa forçar a aproximação. Melhor é que seja naturalmente, complementa Sara Casteluber.

ÂNIMOS

Lúcia se aborreceu com mais gente, não só com o irmão. E não sabe como as coisas vão ficar a partir de agora. Ainda é cedo para reconciliação, até porque os ânimos ainda estão um pouco inflamados. Quem não concorda com quem foi eleito está aborrecido, enquanto outros estão convencidos de que o presidente vai ser excelente.

Ela, que tem sido bastante ativa nas redes sociais desde o período eleitoral, garante que evitou ao máximo o desgaste.

Quem se manifesta respeitosamente, eu respeito, claro. Faz parte do jogo democrático e não posso querer que só concordem comigo. Mas quando o debate fica muito inflamado, irônico, não respondo. Não vou ficar brigando. Só cheguei a excluir uma pessoa que xingou uma prima minha nos comentários, comentou Lúcia.

"CHEGUEI A SER EXCLUÍDO DO GRUPO DE AMIGOS NO WHATSAPP"

Durante as eleições, Humberto Mileip, 36 anos, se viu como que contra a parede num grupo de WhatsApp de amigos da época da faculdade. De 20 pessoas, eu era o único que pensava diferente. São amigos de quase 20 anos de convivência. Todos mais conservadores, contou.

Ele, que é policial civil e licenciou para disputar as eleições locais como deputado estadual, admite que exagerou no debate algumas vezes.

Não vou me isentar de culpa. No cenário atual, ficou complicado discutir política. E tinha uns quatro ou cinco mais radicais no grupo. As discussões ficaram não tão saudáveis. Acabei excluído, destacou ele, que não foi eleito.

RESULTADO

Quando a poeira baixou, Humberto foi incluído novamente no grupo. Mas durou pouco. Me excluíram para comemorar o resultado da eleição, comenta ele, rindo.