Brasileiro tatuador de Rihanna lança chinelo com seus traços

Um dos mais respeitados tatuadores brasileiros, Jun Matsui é quase uma lenda viva do meio. Com desenhos feitos à mão livre, ele tem um tipo de traço bastante particular, que dialoga com a anatomia do corpo e reverência a ancestralidade japonesa e maori.

O modelo possui traços e linhas desenvolvidos pelo tatuador Crédito: Divulgação Rider

Na próxima quarta-feira, 7, ele lança um chinelo em parceria com as marcas Rider e Öus. O modelo tipo slide, traz um de seus desenhos gráficos e abstratos impresso em branco sobre fundo preto do cabedal. "Não sei exatamente o que é. Se representa folhagens, espinha de peixe ou dentes. Pode ser que não tenha, necessariamente, um simbolismo por trás", confessa Jun. "Com o tempo, comecei a ver nas pontas agulhas de tatuagens, e isso para mim resolve essa situação. Podemos considerar que representa a ferramenta principal usada pelo tatuador", explica.

Natural de Pernambuco, Jun se envolveu na cena skater durante a adolescência. Ao completar 18 anos, mudou-se para o Japão, onde trabalhou em uma empresa automobilística e num bar até assumir o ofício de tatuador no início dos anos 90.