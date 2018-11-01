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Brasileiro tatuador de Rihanna lança chinelo com seus traços

Jun Matsu é uma grande personalidade no meio, e faz sucesso com seus traços que lembram a ancestralidade japonesa e dialogam com a anatomia do corpo humano

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 18:18
Um dos mais respeitados tatuadores brasileiros, Jun Matsui é quase uma lenda viva do meio. Com desenhos feitos à mão livre, ele tem um tipo de traço bastante particular, que dialoga com a anatomia do corpo e reverência a ancestralidade japonesa e maori.
O modelo possui traços e linhas desenvolvidos pelo tatuador Crédito: Divulgação Rider
Na próxima quarta-feira, 7, ele lança um chinelo em parceria com as marcas Rider e Öus. O modelo tipo slide, traz um de seus desenhos gráficos e abstratos impresso em branco sobre fundo preto do cabedal. "Não sei exatamente o que é. Se representa folhagens, espinha de peixe ou dentes. Pode ser que não tenha, necessariamente, um simbolismo por trás", confessa Jun. "Com o tempo, comecei a ver nas pontas agulhas de tatuagens, e isso para mim resolve essa situação. Podemos considerar que representa a ferramenta principal usada pelo tatuador", explica.
Natural de Pernambuco, Jun se envolveu na cena skater durante a adolescência. Ao completar 18 anos, mudou-se para o Japão, onde trabalhou em uma empresa automobilística e num bar até assumir o ofício de tatuador no início dos anos 90.
Matsui já desenhou a pele da cantora Rihanna, entre vários outros nomes de prestígio das artes, da moda e da gastronomia. O seu Rider em parceria com a Öus será vendido nas lojas digitais da de ambas marcas por R$ 189,99.

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