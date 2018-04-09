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Mundo da moda

Brasileiro é destaque na passarela da grife Dolce & Gabbana

João Knorr era jogador de vôlei e virou sensação dos desfiles internacionais

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 19:47
João já desfilou para diferentes grifes internacionais Crédito: Divulgação
João Knorr é o novo rosto brasileiro que tem brilhado nas mais disputadas passarelas internacionais. Ele que foi jogador de vôlei profissional, tendo integrado a seleção gaúcha da modalidade, agora é o queridinho das grifes internacionais. 
Natural de Panambi, o gaúcho desfilou para a Dolce & Gabbana, em evento realizado neste sábado, 7 de abril, em Nova York. Na ocasião, a grife apresentou a coleção Alta Sartoria Verão 2018 - a moda masculina feita sob medida, no Rainbow Room do Rockefeller Center.
Recentemente, ele também abriu o desfile da Versace, em Milão. No Brasil, foi  o recordista de desfiles da última temporada  SPFW N44. Em seu currículo ainda constam trabalhos para grifes como Balmain, Jeremy Scott e Junya Watanabe.

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