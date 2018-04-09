Brasileiro é destaque na passarela da grife Dolce & Gabbana

João já desfilou para diferentes grifes internacionais Crédito: Divulgação

João Knorr é o novo rosto brasileiro que tem brilhado nas mais disputadas passarelas internacionais. Ele que foi jogador de vôlei profissional, tendo integrado a seleção gaúcha da modalidade, agora é o queridinho das grifes internacionais.

Natural de Panambi, o gaúcho desfilou para a Dolce & Gabbana, em evento realizado neste sábado, 7 de abril, em Nova York. Na ocasião, a grife apresentou a coleção Alta Sartoria Verão 2018 - a moda masculina feita sob medida, no Rainbow Room do Rockefeller Center.