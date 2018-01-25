Brasil deve dobrar oferta de vacina contra a febre amarela

Mulher recebe vacina contra a febre amarela: cobertura no ES chegou a 85,4% da população Crédito: Marcelo Prest

A oferta de vacina contra febre amarela deverá dobrar no Brasil a partir de junho, informou há pouco o ministro da Saúde, Ricardo Barros. A previsão é de que dentro de cinco meses estejam no mercado as doses produzidas pela parceira de Biomanguinhos e a empresa Libbs, em São Paulo. Os imunizantes estão em produção numa fábrica da empresa localizada na cidade de Embu das Artes, mas somente poderão ser liberados depois da certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma visita está marcada para o mês de março.

Com a entrada fracionamento dessa nova planta, a produção mensal de vacina de febre amarela passará de 4 milhões para 8 milhões mensais. A entrada em funcionamento, no entanto, está atrasada. Ano passado, a previsão era a de que o imunizantes estivesse disponível para uso em dezembro.