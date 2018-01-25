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A partir de junho

Brasil deve dobrar oferta de vacina contra a febre amarela

Imunizantes estão em produção numa fábrica da empresa localizada na cidade de Embu das Artes, mas somente poderão ser liberados depois da certificação da Anvisa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 15:49

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 15:49

Mulher recebe vacina contra a febre amarela: cobertura no ES chegou a 85,4% da população Crédito: Marcelo Prest
A oferta de vacina contra febre amarela deverá dobrar no Brasil a partir de junho, informou há pouco o ministro da Saúde, Ricardo Barros. A previsão é de que dentro de cinco meses estejam no mercado as doses produzidas pela parceira de Biomanguinhos e a empresa Libbs, em São Paulo. Os imunizantes estão em produção numa fábrica da empresa localizada na cidade de Embu das Artes, mas somente poderão ser liberados depois da certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma visita está marcada para o mês de março.
Com a entrada fracionamento dessa nova planta, a produção mensal de vacina de febre amarela passará de 4 milhões para 8 milhões mensais. A entrada em funcionamento, no entanto, está atrasada. Ano passado, a previsão era a de que o imunizantes estivesse disponível para uso em dezembro.
Questionado se o fracionamento de vacina contra febre amarela - que começa hoje em campanhas realizadas nos Estados de São Paulo e Rio e dentro de alguns dias na Bahia- havia chegado para ficar, Barros respondeu. "Não acho nada" E em seguida emendou : "Depende do que ocorrer. Se um macaco morrer numa região onde vivem 2 milhões de habitantes, vamos vacinar 2 milhões de habitantes. Se morrer numa região com 3 milhões, vacinaremos 3 milhões de pessoas. Se não surgir, não vacino ninguém. Não está sob nosso controle."

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