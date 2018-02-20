Brasil conquista pela primeira vez prêmio no guia de viagens da Forbes

Hotel fica a poucos metros das Cataratas do Iguaçu Crédito: Belmond.com

O Belmond Hotel das Cataratas, localizado no parque nacional do Iguaçu, no Paraná, é o primeiro da América do Sul a conquistar cinco estrelas no disputado guia de viagens de luxo idealizado pela publicação Americana, criadora do rigoroso sistema de classificação por estrelas para resorts, spas e hotéis de luxo.

Belmond hotel é classificado como cinco estrelas pela Forbes Crédito: belmond.com

Com mais de sete hotéis classificados na categoria quatro estrelas, o Brasil lidera o segmento premium em todo o continente. Em uma área dominada por hotéis familiares tradicionais, de acordo com o guia, há uma tendência crescente de novas marcas de luxo globais que abrem propriedades no Brasil.





Em seu 60º aniversário, um marco histórico, o Guia de Viagens da Forbes apresenta a sua 60ª lista de vencedores mundiais usando a classificação por estrelas, com base em sua abordagem extremamente seletiva e rigorosa dos melhores estabelecimentos e serviços de luxo do mundo.





O Guia de Viagens da Forbes classifica estabelecimentos de 50 países das Américas, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Os novos destinos adicionados em 2018 incluem: Abu Dhabi, Amsterdã, Aruba, Chengdu, Dubai, Hokkaido, Jamaica, Kuala Lumpur, Madri, Marraquexe, Okinawa, Panamá, Praga, Sanya e Viena. Em comemoração ao seu 60º ano, o Guia de Viagens da Forbes será expandido para 60 países na premiação de 2019.