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Turismo

Brasil conquista pela primeira vez prêmio no guia de viagens da Forbes

Belmond Hotel das Cataratas, localizado no Parque Nacional do Iguaçu, é o primeiro da América do Sul a conquistar cinco estrelas no guia de viagens da publicação americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 19:48

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 19:48

Hotel fica a poucos metros das Cataratas do Iguaçu Crédito: Belmond.com
O Belmond Hotel das Cataratas, localizado no parque nacional do Iguaçu, no Paraná, é o primeiro da América do Sul a conquistar cinco estrelas no disputado guia de viagens de luxo idealizado pela publicação Americana, criadora do rigoroso sistema de classificação por estrelas para resorts, spas e hotéis de luxo.
Belmond hotel é classificado como cinco estrelas pela Forbes Crédito: belmond.com
Com mais de sete hotéis classificados na categoria quatro estrelas, o Brasil lidera o segmento premium em todo o continente. Em uma área dominada por hotéis familiares tradicionais, de acordo com o guia, há uma tendência crescente de novas marcas de luxo globais que abrem propriedades no Brasil.
 
Em seu 60º aniversário, um marco histórico, o Guia de Viagens da Forbes apresenta a sua 60ª lista de vencedores mundiais usando a classificação por estrelas, com base em sua abordagem extremamente seletiva e rigorosa dos melhores estabelecimentos e serviços de luxo do mundo.
 
O Guia de Viagens da Forbes classifica estabelecimentos de 50 países das Américas, Europa, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio. Os novos destinos adicionados em 2018 incluem: Abu Dhabi, Amsterdã, Aruba, Chengdu, Dubai, Hokkaido, Jamaica, Kuala Lumpur, Madri, Marraquexe, Okinawa, Panamá, Praga, Sanya e Viena. Em comemoração ao seu 60º ano, o Guia de Viagens da Forbes será expandido para 60 países na premiação de 2019.
 

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