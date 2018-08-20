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Moda

Brandon Maxwell coloca sua avó de 81 anos como estrela de campanha

A campanha também foi fotografada pelo próprio estilista, com colaboração do fotógrafo Jessy Price
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 17:49

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 17:49

A avó do estilista foi a estrela da campanha, aos 81 anos Crédito: Reprodução/ Instagram
A campanha da coleção outono-inverno 2018 de Brandon Maxwell é extremamente intimista e pessoal. Isso porque a estrela é a sua própria avó, Louise Johnson, e foram clicadas pelo próprio estilista (com colaboração do fotógrafo Jessy Price) na casa dela em Longview, Texas, nos Estados Unidos.
"Minha vida na moda foi construída por e como resultado da minha relação com minha avó. Já contei inúmeras vezes sobre como foi crescer dentro de uma loja de roupas ao lado dela e o efeito que isso teve em mim, tanto como criança quanto nas minha carreira", explica o estilista sobre sua relação com Mammaw, como é chamada pelo neto, que era compradora na boutique de luxo Riffs. "Além de termos os mesmos interesses, também compartilhamos um amor profundo e infinito que me sustentou durante toda a vida. Estou orgulhoso de criar esse projeto e eternizar nossa relação. Os vídeos e as fotos são, sempre, um convite para os consumidores para a minha vida: passado e presente."

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