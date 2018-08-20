Brandon Maxwell coloca sua avó de 81 anos como estrela de campanha

"Minha vida na moda foi construída por e como resultado da minha relação com minha avó. Já contei inúmeras vezes sobre como foi crescer dentro de uma loja de roupas ao lado dela e o efeito que isso teve em mim, tanto como criança quanto nas minha carreira", explica o estilista sobre sua relação com Mammaw, como é chamada pelo neto, que era compradora na boutique de luxo Riffs. "Além de termos os mesmos interesses, também compartilhamos um amor profundo e infinito que me sustentou durante toda a vida. Estou orgulhoso de criar esse projeto e eternizar nossa relação. Os vídeos e as fotos são, sempre, um convite para os consumidores para a minha vida: passado e presente."