Bota de animal print é tendência no inverno; veja dicas da consultora

O animal print é tendência até nas botas Crédito: Pinterest

Se existia qualquer dúvida de que bota animal print seria um hit de inverno, agora não há mais. Não se limitando aos calçados, a estampa ganhou as mais diversas peças para você compor looks temáticos dos pés à cabeça, se quiser. Mas a botinha segue sendo a favorita da temporada, e não é a toa - ela deixa qualquer produção mais chique e poderosa no ato.

O animal print é tendência até nas botas Crédito: Pinterest

Usar com jeans sempre dá certo, principalmente se for pra dar um up naquele look básico.

Para quem é mais discreta, que tal usar com uma pantalona que cubra uma parte da bota ou apostar em cores complementares, que deixam o visual mais coordenado sem tanta informação?

O animal print é tendência até nas botas Crédito: Pinterest