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Dicas da Nanda

Bota de animal print é tendência no inverno; veja dicas da consultora

Não se limitando, a estampa ganhou as mais diversas peças para você compor looks temáticos dos pés à cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2019 às 18:12

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 18:12

O animal print é tendência até nas botas Crédito: Pinterest
Se existia qualquer dúvida de que bota animal print seria um hit de inverno, agora não há mais. Não se limitando aos calçados, a estampa ganhou as mais diversas peças para você compor looks temáticos dos pés à cabeça, se quiser. Mas a botinha segue sendo a favorita da temporada, e não é a toa - ela deixa qualquer produção mais chique e poderosa no ato.
> Os tons pastel são apostas certeiras para o nosso inverno capixaba
O animal print é tendência até nas botas Crédito: Pinterest
Usar com jeans sempre dá certo, principalmente se for pra dar um up naquele look básico.
Para quem é mais discreta, que tal usar com uma pantalona que cubra uma parte da bota ou apostar em cores complementares, que deixam o visual mais coordenado sem tanta informação?
> As peças de um ombro só são tendência
O animal print é tendência até nas botas Crédito: Pinterest
Para as mais ousadas, use o modelo como ponto de destaque em looks monocromáticos. E para um estilo mais sexy, arremate a botinha com um salto confortável e deixe o visual mais harmonioso.

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