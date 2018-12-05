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Verão

Biquínis esportivos vem para ficar na moda praia

Charmosos e confortáveis, as peças permitem exercícios ao ar livre com muito estilo

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 18:11
Biquínis esportivos chegam nas praias, e já conquistam as mais fashionistas Crédito: Reprodução/Instagram @haileybieber
Praia, sol, mar, é verão. E o calor chega contagiando de energia a nossa rotina, que agora já pode incluir exercícios ao ar livre e muitas aventuras como trilhas, viagens para praias paradisíacas, cachoeiras, e muito mais. E diretamente dos anos 1990, os biquínis esportivos retornam a cena da moda para complementar esse movimento.
A tendência conta com peças que podem ser usadas desde um simples banho de mar, até aquele futebol de areia, ou mesmo na academia. A ideia é manter a liberdade dos movimentos, e dessa forma, unir o útil ao agradável, principalmente para quem gosta de praticar exercício sem ter a preocupação do biquíni saindo do lugar, explica a empresária Renata França, responsável pela franquia da Track&Field.
> Como garantir o bronze perfeito às vésperas do verão
As peças são versáteis e brincam com diferentes recortes, que são adaptáveis ao calor, pois algumas possuem proteção solar, e tecidos especiais que permitem a transpiração saudável da pele. A praticidade desses modelos permite seu uso nas praias, para uma caminhada no calçadão, práticas de exercícios na água, e também dentro da academia, de modo que podem compor looks com shorts, saias e até leggings, complementa a estilista Gabriely Gonçalves.
A tendência já está fazendo a cabeça das fashionistas, e entre os queridinhos estão os biquínis de manga, e os croppeds de manga longa.
 

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