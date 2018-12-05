Biquínis esportivos vem para ficar na moda praia

Biquínis esportivos chegam nas praias, e já conquistam as mais fashionistas Crédito: Reprodução/Instagram @haileybieber

Praia, sol, mar, é verão. E o calor chega contagiando de energia a nossa rotina, que agora já pode incluir exercícios ao ar livre e muitas aventuras como trilhas, viagens para praias paradisíacas, cachoeiras, e muito mais. E diretamente dos anos 1990, os biquínis esportivos retornam a cena da moda para complementar esse movimento.

A tendência conta com peças que podem ser usadas desde um simples banho de mar, até aquele futebol de areia, ou mesmo na academia. A ideia é manter a liberdade dos movimentos, e dessa forma, unir o útil ao agradável, principalmente para quem gosta de praticar exercício sem ter a preocupação do biquíni saindo do lugar, explica a empresária Renata França, responsável pela franquia da Track&Field.

As peças são versáteis e brincam com diferentes recortes, que são adaptáveis ao calor, pois algumas possuem proteção solar, e tecidos especiais que permitem a transpiração saudável da pele. A praticidade desses modelos permite seu uso nas praias, para uma caminhada no calçadão, práticas de exercícios na água, e também dentro da academia, de modo que podem compor looks com shorts, saias e até leggings, complementa a estilista Gabriely Gonçalves.

A tendência já está fazendo a cabeça das fashionistas, e entre os queridinhos estão os biquínis de manga, e os croppeds de manga longa.