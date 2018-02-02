Bebê na folia: como curtir o carnaval em segurança

A empresária Emmilly Piana Meneghel com a filha Antonella, de 1 ano e 10 meses. Carnaval com a bebê em segurança Crédito: Fabiano Faroni/Divulgação

Fadinhas, princesas, palhacinhos, super-heróis e bailarinas... Abram alas porque a garotada vai cair na folia. Mas antes de arrastar os pequenos para o bloquinho, é bom ficar atento a alguns conselhos para que o carnaval seja só de alegrias, sem perrengues com a saúde do seu filho.

Uma dica começa já para a hora da escolha da fantasia. Por mais linda e criativa que ela seja, o quesito conforto é o quesito mais importante. A roupa tem que ser de cor clara e tecido leve. Até porque estamos no verão, diz a pediatra Liliana Iapequenino Morais.

PROTEÇÃO

Na cabeça, o melhor acessório é mesmo um chapéu. Tem que usar algo para proteger a cabeça e o rosto da criança do sol. E nas outras partes do corpo que vão ficar expostas, tem que passar filtro solar, indica a médica.

Antes de sair de casa, o recomendado é uma alimentação leve. Tem que ser uma comida de fácil digestão. É preciso aguardar de uma a duas horas antes de sair para pular carnaval. E deve-se evitar sair com o sol a pino, orienta a pediatra Bruna Lopes.

No meio da festa, nada de lanches pesados. Segundo as pediatras, uma fruta, um biscoito de polvilho, um iogurte, por exemplo, são boas opções. O ideal é levar em uma bolsa térmica por causa do calor, diz Bruna.

HIDRATAÇÃO

É bom oferecer sempre líquido à criança. Pode ser suco natural, água de coco ou água mineral mesmo. Não se deve nem esperar a criança pedir, destaca Liliana.

Outro cuidado é na hora de deixar a criança brincar com confetes e serpentina. Dependendo da idade, ela pode engolir esse material. Mesmo alerta vale para uso de maquiagens nos pequenos. Boa parte desses produtos não é própria para crianças. Eles podem causar alergias. A purpurina pode ser um problema porque a criança tende a colocar a mão na boca, nos olhos..., pontua Bruna Lopes.

A empresária Emmilly Piana, 31 anos, vai levar a pequena Antonella, de 1 ano e nove meses, para seguir os bloquinhos de rua. Ela adora, pula, dança... Coloco sempre uma fantasia leve, passo filtro solar nela e dou bastante água, conta ela.

FOLIA MIRIM

Fantasia adequada: Prefira uma fantasia confortável, mais folgada, com tecido leve e com poucos acessórios. Cuidado com adereços pontiagudos, com máscaras que podem prejudicar a respiração e a mobilidade da criança

Menos purpurina: Na hora de pintar o rosto e o corpo da criança, procure produtos antialérgicos. Faça um teste antes em uma parte do braço ou da perna para ver se dá alguma reação. Evite tintas ou maquiagem que possa escorrer para o olho ou a boca da criança. Cuidado com uso de purpurina

Hidratação sempre: Na hora de percorrer as ruas atrás do bloquinho, cuide da hidratação do seu filho. Não espere que ele peça água, o que já é sinal de desidratação. Sucos naturais e água de coco são bem-vindos.

Proteção: O melhor adereço para a cabeça da criança é um chapéu ou boné, algo que proteja também o rosto dela da exposição ao sol. Nas outras partes do corpo que vão ficar expostas, passe bastante filtro solar

Alimentação: Antes de sair para a folia, a comida tem que ser leve, de fácil digestão. Aguarde no mínimo uma hora de descanso da refeição. Durante a festa, pode oferecer lanches frescos, como frutas picadinhas, um picolé de frutas, iogurte ou biscoito de polvilho, por exemplo. Evite comida oferecida na rua e petiscos gordurosos

Som alto: Nos bloquinhos, é comum ter banda e trio elétrico tocando ao vivo. Mantenha certa distância da música porque o som muito alto prejudica os ouvidos sensíveis dos pequenos

Atenção total: Fique atento à criança em locais de grande aglomeração. Ao sair com ela, mesmo que planeje ficar o tempo todo perto dela, seja precavido e cuide que ela esteja devidamente identificada com o nome dela e do pai ou da mãe e com um telefone de contato. Pode colocar uma pulserinha no braço ou colar na própria roupa da criança, assegurando-se, claro, que ela não consiga arrancar

Respeite o ritmo da criança: Fique atento aos sinais de cansaço do seu filho. O ideal é que a folia dure entre 1h30 e 2h

Fique sóbrio: Tome certos cuidados você também. Evite levar muitos objetos, principalmente aqueles que podem chamar a atenção dos ladrões. E evite ingerir bebida alcoólica, pois isso pode ser um motivo para se distrair e perder o foco na criança.

PROGRAMAÇÃO PARA CURTIR COM A GAROTADA NESTE DOMINGO (4)

Shopping Norte-Sul (Vitória): bailinho de 16h às 20h, na praça central

Parque Botânico da Vale (Vitória): bailinho às 15h

Shopping Praia da Costa (Vila Velha): bloquinho às 16h