Barco de surfe leva tripulantes para conhecer ilhas da Indonésia

Conhecido por ser um dos principais fotógrafos e videomaker de surfe, o brasileiro Gustavo Camarão acaba de lançar um novo projeto: a criação do barco Sibon Praya, especializado em viagens de surfe pelas ilhas Mentawai, na Indonésia. Região considerada pelos surfistas como a melhor do mundo para surfe por reunir todos os estilos de onda.