Barco de surfe leva tripulantes para conhecer ilhas da Indonésia

Conhecido por ser um dos principais fotógrafos e videomaker de surfe, o brasileiro Gustavo Camarão acaba de lançar um novo projeto: a criação do barco Sibon Praya, especializado em viagens de surfe pelas ilhas Mentawai, na Indonésia. Região considerada pelos surfistas como a melhor do mundo para surfe por reunir todos os estilos de onda.
As primeiras viagens já estão agendadas para abril, levando até 12 hóspedes para 11 dias de experiência. O pacote inclui hospedagem no barco em cabines duplas com ar condicionado, café da manhã, almoço, jantar e lanches, além dos equipamentos de stand up paddle e mergulho. As reservas podem ser feitas online pelo site www.sibonpraya.com.br
Confira algumas fotos dos destinos: