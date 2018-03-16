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Viagem

Barco de surfe leva tripulantes para conhecer ilhas da Indonésia

O fotógrafo Gustavo Camarão é o idealizador do projeto que levará surfistas para conhecer uma das melhores regiões do mundo para a prática do esporte

Publicado em 16 de Março de 2018 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 19:06
Sibon Praya Crédito: Gustavo Camarão
Conhecido por ser um dos principais fotógrafos e videomaker de surfe, o brasileiro Gustavo Camarão acaba de lançar um novo projeto: a criação do barco Sibon Praya, especializado em viagens de surfe pelas ilhas Mentawai, na Indonésia. Região considerada pelos surfistas como a melhor do mundo para surfe por reunir todos os estilos de onda.
As primeiras viagens já estão agendadas para abril,  levando até 12 hóspedes para 11 dias de experiência. O pacote inclui hospedagem no barco em cabines duplas com ar condicionado, café da manhã, almoço, jantar e lanches, além dos equipamentos de stand up paddle e mergulho. As reservas podem ser feitas online pelo site www.sibonpraya.com.br 
Confira algumas fotos dos destinos: 

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