Babados cheios de personalidade são tendência lá fora

Dicas da nanda: Babados são tendência Crédito: Pinterest

Nada de babado bobo e meigo por aqui. Símbolo máximo dos looks girlie, o babado da hora é aparecido e mais glam, com uma pegada fashionista - para nossa alegria.

Babados fortes: Volume, volume, volume! Essa é a palavra-chave. Pode ser em saias, vestidos, moletons ou jaquetas. Desde que seja um babado!

Como é um adereço maxi, o babado pode aumentar a silhueta se usado na cintura, por exemplo. Mas a pedida aqui é inseri-lo nas barras da manga de saias, de calças e vestidos. Aí é só combinar com peças mais sequinhas, deixando o modelo exagerado como protagonista.