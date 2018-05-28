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Dicas da Nanda

Babados cheios de personalidade são tendência lá fora

Nossa colunista Fernanda Trindade dá dicas de como montar looks estilosos e versáteis com babados que não têm nada de óbvios

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 18:53
Dicas da nanda: Babados são tendência Crédito: Pinterest
Nada de babado bobo e meigo por aqui. Símbolo máximo dos looks girlie, o babado da hora é aparecido e mais glam, com uma pegada fashionista - para nossa alegria.
Babados fortes: Volume, volume, volume! Essa é a palavra-chave. Pode ser em saias, vestidos, moletons ou jaquetas. Desde que seja um babado!
Como é um adereço maxi, o babado pode aumentar a silhueta se usado na cintura, por exemplo. Mas a pedida aqui é inseri-lo nas barras da manga de saias, de calças e vestidos. Aí é só combinar com peças mais sequinhas, deixando o modelo exagerado como protagonista.
E por que não um duo desse queridinho? Brincar com a sobreposição de camadas também vale.

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