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Atriz usa Nike no Emmy em apoio à campanha com Colin Kaepernick

Jenifer Lewis dispensou o vestido de festa e preferiu usar moletom, leggings e tênis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 14:11

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 14:11

A atriz preferiu o moletom ao vestido de gala Crédito: Reprodução/ Instagram
A atriz Jenifer Lewis, conhecida por seu papel como Ruby Johnson na série Black-ish, dispensou o vestido de festa e preferiu usar moletom, leggings e tênis - tudo Nike - para comparecer ao Emmy Awards, que aconteceu na noite da última segunda, 17. A escolha inusitada teve motivo nobre: Jenifer quis demonstrar seu apoio à etiqueta esportiva, que recentemente fechou contrato com o jogador de futebol americano Colin Kaepernick.
O atleta ganhou manchetes de todo o mundo ao protestar contra o racismo e a brutalidade policial nos EUA, ajoelhando-se durante a execução do hino do país antes de uma partida em 2016. Desde então, ele segue sem time na NFL (National Football League), liga esportiva profissional de futebol americano. No início deste mês, a Nike fechou contrato com Kaepernick, que estrelou uma campanha da marca com o slogan "Believe in something. Even it means sacrificing everything" (Acredite em algo. Mesmo que signifique sacrificar tudo, em tradução livre).
>Confira os 3 cortes de cabelo que já conquistaram as fashionistas
"Eu queria fazer algo que tivesse um significado", disse Jenifer Lewis em entrevista à Variety. "Estou usando Nike para aplaudi-los por apoiar Colin Kaepernick. Obrigada por liderar a resistência", completou. Após a campanha com o jogador, as vendas da etiqueta tiveram um aumento de 31%.

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