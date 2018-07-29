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Gravidez tardia

Atriz tem bebê aos 54 anos e reabre debate sobre mães mais velhas

A artista dinamarquesa afirma que engravidou usando óvulos que havia congelado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2018 às 10:57

Publicado em 29 de Julho de 2018 às 10:57

Quão tarde é tarde demais para ser mãe? A atriz Brigitte Nielsen teve seu quinto filho aos 54 anos, reabrindo o debate sobre o crescente número de mulheres utilizando a fertilização in vitro para ter bebês mais adiante na vida. Nielsen afirmou que ela engravidou usando óvulos que havia congelado por volta dos 40 anos.
Especialistas em fertilidade dizem que a idade média de mães está crescendo solidamente ao redor do mundo, com mulheres cada vez mais se voltando a tratamentos de fertilidade para estender seus anos férteis.
Alguns renovaram pedidos para que mulheres priorizem ter crianças em seus anos mais jovens e férteis, mas outros dizem que planos de saúde precisam levar em conta as pressões que levam mulheres a adiar iniciar uma família.
Nós devemos deixar as mulheres tomarem essa decisão por elas mesmas, disse Katherine OBrien, diretora de pesquisa da instituição de caridade British Pregnancy Advisory Service (BPAS).
O que precisamos é um serviço de saúde que apoie suas decisões em vez de tentar compelir mulheres a terem filhos em um momento que não é certo para elas, disse ela à Thomson Reuters Foundation.

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