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Navy renovado

As listras são o novo básico no guarda-roupa masculino

O nosso colunista Dudu Altoé destaca essa tendência que retorna com tudo na próxima temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 20:51

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 20:51

As listras voltaram com tudo para eles Crédito: Pinterest
Em uma espécie de a volta dos que não foram, as listras retomam seu lugar ao sol para a próxima temporada. Em um surto descolado, a it-estampa que luta contra a explosão de cores e motivos tropicalistas é, sim, o listrado. E, como toda tendência que promete se espalhar como coqueluche, vem adaptável para todos os gostos, em linhas mais grossas ou mais finas.
>A sua barba também precisa de cuidados especiais: confira as dicas
As listras voltaram com tudo para eles Crédito: Pinterest
A bem da verdade, o perfume nostálgico que o permeia é o que o listrado possui de melhor. Talvez seja essa a estampa, ao lado do xadrez, que mais povoou o guarda-roupa masculino nas últimas décadas, um sinônimo incansável do melhor que a moda das ruas pode apresentar. Prefira as listras verticais, neste caso. As cores podem variar, e isso é algo que trabalha a nosso favor, já que os acertos" costumam aumentar. Animado? Encontre a sua peça nas principais lojas de departamento, e também nas marcas que espelham suas coleções no estilo europeu do homem contemporâneo.

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