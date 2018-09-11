As listras são o novo básico no guarda-roupa masculino

Em uma espécie de a volta dos que não foram, as listras retomam seu lugar ao sol para a próxima temporada. Em um surto descolado, a it-estampa que luta contra a explosão de cores e motivos tropicalistas é, sim, o listrado. E, como toda tendência que promete se espalhar como coqueluche, vem adaptável para todos os gostos, em linhas mais grossas ou mais finas.

A bem da verdade, o perfume nostálgico que o permeia é o que o listrado possui de melhor. Talvez seja essa a estampa, ao lado do xadrez, que mais povoou o guarda-roupa masculino nas últimas décadas, um sinônimo incansável do melhor que a moda das ruas pode apresentar. Prefira as listras verticais, neste caso. As cores podem variar, e isso é algo que trabalha a nosso favor, já que os acertos" costumam aumentar. Animado? Encontre a sua peça nas principais lojas de departamento, e também nas marcas que espelham suas coleções no estilo europeu do homem contemporâneo.