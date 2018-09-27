As cores e o conforto são destaques na Semana de Moda de Curitiba

ID Fashion, em Curitiba, no Paraná. A programação, que aconteceu nesta quarta-feira (26), contou com os desfiles das marcas Soraya da Piedade, Leveza de Ser e Recco Lingerie. Peças coloridas e confortáveis marcaram presença na passarela do segundo e último dia do, em Curitiba, no Paraná. A programação, que aconteceu nesta quarta-feira (26), contou com os desfiles das marcas Soraya da Piedade, Leveza de Ser e Recco Lingerie.

Inspirada nos safáris africanos, a coleção da Soraya da Piedade apresentou roupas de alfaiataria em contraste com máscaras étnicas. Vestidos, macacões e conjuntos de calça e blazer chamaram a atenção do público que prestigiou o desfile.

Já a Leveza do Ser se propôs a ser um reencontro com o novo. No desfile, a marca apresentou peças novas e de coleções anteriores que foram repaginadas, firmando o estilo atemporal e, sobretudo, confortável. As modelagens amplas e com silhuetas mais soltas dividem espaço com os cortes retos e assimétricos.

Uma das principais preocupações da marca Leveza do Ser é o conforto das peças Crédito: Gelson Bampi/Divulgação

A Recco decidiu privilegiar a simplicidade da vida na nova coleção de moda íntima apresentada no ID Fashion. Com detalhes em renda, as camisolas e lingeries tem um toque delicado, romântico e sensual na medida certa.

O evento também contou com o desfile das marcas Milho Guerreiro, FZO, All Hunter, Carline Brugnera e Carla Bergamask que contam com o apoio do Sebrae, correalizador do evento. Com roupas masculinas e femininas, as coleções apresentadas representam a diversidade da moda paranaense.

TROCANDO IDEIAS

O evento também foi marcado pelo bate-papo entre os estilistas Akihito Junior e Ronaldo Silvestre que comentaram sobre a união da tecnologia e o handmade (feito à mão). Além disso, para ampliar as discussões que aconteceram nos dois dias de evento, a designer Daniela Nogueira apresentou uma palestra com o tema: #TODO.

De acordo com a especialista, a moda já sofreu bastante mudanças nos últimos anos e ainda vai passar por grandes transformações. Para lidar com esse universo, segundo ela, é necessário cortar o ego do estilista que trabalha sozinho. O todo está em nós e nós estamos no todo, defendeu, durante a apresentação.

O ID Fashion é realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e correalizado pelo Sebrae-PR.