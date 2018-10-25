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Para levar só o necessário

As bolsas em tamanho mini já fazem sucesso entre as fashionistas

As mini bags são sinônimo de praticidade e privilegiam quem quer carregar apenas o necessário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 21:02

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 21:02

Bella Hadid já é adepta da nova moda Crédito: Reprodução/ Instagram @fashioninpills
As mini bags conquistaram os corações das mais descoladas do globo. Perfeitas para quem quer simplicidade e praticidade no dia a dia, você precisa levar apenas o necessário. E existe melhor sensação do que não ter um peso enorme para ser carregado nas mãos?  
 
> Confira os 3 cortes de cabelo que já conquistaram as fashionistas
Ah, mas não se deixe enganar pelo tamanho: elas podem ser pequenas, mas tem o poder de mudar completamente o look através de seus detalhes fashionistas! Podem ser usadas de várias formas: com as roupas mais básicas ou com os looks mais elaborados para noite, basta estar inspirada. Olha só!

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