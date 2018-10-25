As bolsas em tamanho mini já fazem sucesso entre as fashionistas

As mini bags conquistaram os corações das mais descoladas do globo. Perfeitas para quem quer simplicidade e praticidade no dia a dia, você precisa levar apenas o necessário. E existe melhor sensação do que não ter um peso enorme para ser carregado nas mãos?

Ah, mas não se deixe enganar pelo tamanho: elas podem ser pequenas, mas tem o poder de mudar completamente o look através de seus detalhes fashionistas! Podem ser usadas de várias formas: com as roupas mais básicas ou com os looks mais elaborados para noite, basta estar inspirada. Olha só!