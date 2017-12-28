Artistas tiram a roupa em protesto contra onda conservadora

O que diria o gênio Auguste Rodin se uma de suas obras mais famosas, O Pensador, fosse proibida de ser exibida em público por ser considerada muito erótica e obscena? A nudez sempre esteve nos museus e nunca chocou ninguém. Mas, recentemente, uma performance artística, em Porto Alegre (RS), foi taxada de escandalosa e censurada, acendendo um debate no país.
A onda conservadora respingou até no Espírito Santo, onde um deputado chegou a propor uma lei contra exposições que tivessem qualquer teor tido como pornográfico. A proposta foi vetada pelo governador Paulo Hartung e voltou para análise dos parlamentares capixabas, que poderão manter o veto ou não.
Nomes de destaque da cena cultural local resolveram rasgar o verbo e se despir, literalmente, de qualquer forma de censura. Eles aceitaram participar deste ensaio-protesto para exaltar a liberdade de expressão, contra tentativas de limitar a arte.
A onda conservadora tem afogado espíritos livres
A onda conservadora tem afogado mentes e espíritos livres mundo afora. Quando projetos impõem censura a obras artísticas, nivelando-as à pornografia, vê-se o nível das trevas a que chegam nossos representantes no poder; falta a essas pessoas referência artística. A nudez em obras de arte sempre foi um referencial ao longo dos séculos. Os zeladores da moral e dos bons costumes só veem a nudez pelo viés da imoralidade porque há uma lógica imoral que os rege.
Jace Theodoro, jornalista e escritor
Não existem certo e errado na arte
Esse movimento conservador sobre a arte é coisa de pessoas fanáticas que não entendem de arte. Ficar nu é sinônimo de pecado? O escândalo está na cabeça de gente mal preparada para o mundo. Tanta coisa mais importante para fazer no país... Parem de contar mentiras, de roubar! Cada artista é único e tem direito de se expressar como quiser. Não existem certo e errado na arte.
Natércia Lopes, 72 anos, cantora lírica
Muito dessa censura vem de uma perversão
Muito dessa censura e descontextualização da arte vêm não somente de preconceito ou da desinformação, mas de uma perversão. Eu acredito que muito dessa associação entre obsceno e nudez vem de uma dificuldade das pessoas de não enxergarem os outros e também a
si mesmas.
Fernando Zorzal, 32 anos, cantor e compositor
Esse extremismo serve a uma política retrógrada e feroz
Interpretar a nudez somente por uma via, do imoral e do pornográfico, nos impede de experimentar a liberdade do nosso corpo na arte e fora dela. A postura conservadora extremista parece que serve unicamente a um projeto de política retrógrada e feroz.
Carla Francesca Sena Pera, 32 anos, cantora e compositora
A Arte não merece se prestar ao papel de agradar
Na minha fascinada opinião, a Arte não merece se prestar ao papel de agradar. Arte não é pelo ingresso. Não é pela lógica. Não comunga com a razão. Não. Pela coroação de seu altar, levo a mão ao peito. Juro.Arte é sobre o natural: como o contorno de uma verdade. Pele. Palavra. Veste. Suportes: verdades são e mais nada. Arte como a veia que nutre. Arte como a farpa que salta. Arte como pelo eriçado. Arte como o insulto provocado pela descoberta daquilo que já sabíamos. Arte como reconhecimento do nosso próprio mágico fracassado. Arte para despertar da anestesia. Arte para visitar o lado etéreo a vida-morte-vida. Arte bonita e arte densa, repulsiva. Arte que beira. Que toca, monta em cima. Arte que atravessa. Arte para dar de comer ao olhar. Arte como força expulsiva. Arte sem censura, ô suplício! Arte sem trégua. Sem régua. Sem medida. Arte de cada nua alma que convoque o desnudamento do que esteja pré concebido. Arte despudorada e linda como a própria natureza, que faz nascer no corpo da rosa mais entumescida, um vigoroso espinho. Arte-desejo meu. Arte, minha dor ação.
Maria Sanz Martins, 37 anos, estilista, produtora de moda, escritora e fotógrafa
É preciso separar o que é pornografia do que é mensagem
Já fiz mais de cinco performances com nudez em Vitória, em vários espaços de arte da cidade, e nenhuma teve reação contrária, nenhuma nota de repúdio. Essas tentativas de censurar a arte são um absurdo! É uma decência hipócrita de certos núcleos políticos e religiosos. Isso é ignorância, gente que não foi educada a ter um olhar para a arte, que leva tudo para o lado malicioso. O corpo é um instrumento do artista. É preciso separar o que é pornografia do que é mensagem.
Rosindo Torres, 53 anos, artista plástico e professor universitário
Conceito e coordenação: Mariana Perini. Texto: Paula Stange. Foto: Lucas Aboudib. Beleza: Caroline Sabino. Agradecimento: Galeria Matias Brotas.