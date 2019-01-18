Artistas plásticos fazem sucesso com bordados que são obras de arte

Quando criança, meus cochilos à tarde costumavam ser em cima de rolos de tecidos, enquanto minha mãe ou meu pai cortava moldes na mesa que me servia como teto na pequena confecção de acessórios em que eles trabalhavam. Obviamente, nem todo mundo tem uma ligação com o têxtil tão forte e antiga como a minha, mas dificilmente alguém não teve algum contato com a costura.

A relação às vezes vem daquele clássico crochê ou tricô feito pela avó no sofá da sala – ou no mais clichê dos mundos, na cadeira de balanço. Em outras, vem pela simples necessidade prática de fazer uma barra em uma calça ou de pregar um botão que a vida tragicamente fez soltar da camisa. E se você nunca perdeu a paciência tentando colocar a linha na agulha, é porque alguém fez isso por você.

No infinito de possibilidades, três histórias – não por acaso – se uniram em torno do bordado, em 2015. Artistas plásticos, o capixaba Rick Rodrigues, o fluminense Fábio Carvalho e o mineiro Rodrigo Mogiz começaram a conversar pelas redes sociais, depois de se localizarem por alguma hashtag. Sim, três homens e a paixão pelo bordado.

A combinação pode parecer inusitada, mas o resultado, social e artístico, é ainda mais surpreendente. Sob o codinome de Almofadinhas, eles se organizaram como coletivo dois anos após o bate-papo inicial no Instagram e já realizaram duas exposições juntos, a primeira em Minas Gerais e a segunda no Rio de Janeiro.

O capixaba Rick Rodrigues aprendeu a bordar ainda criança. Suas particularidades têm muito a ver com o Espírito Santo e sua cidade natal, João Neiva, no Norte do Espírito Santo Crédito: Luis Paulo Junior

O ponto inicial

Se o que lhes uniu foi o bordado, é porque em algum momento anterior o trio bordou. Mais novo dos três, Rick também é quem tem a relação mais primária com a linha e a agulha. “A minha família vem de bordadeiras, de costureiras, mas na verdade eu aprendi a bordar com o meu irmão mais velho, quando eu ainda era criança. Ele estava fazendo uma costura numa calça de couro e eu aprendi o ponto”, contou.

O uso do ponto atrás, como é chamado exatamente o que ele mais usa até hoje, no entanto, ficou suspenso por mais de uma década. O retorno foi quase sem querer. “Quando eu chego no bordado, pra mim era só mais uma forma de esgotar o desenho, de fugir do convencional”, explica Rick.

. Crédito: Luis Paulo Junior

A história de Rodrigo é parecida. “Talvez por uma questão familiar, eu não raciocinava sobre isso e colocava de um modo muito intuitivo a costura nos meus trabalhos de pintura e desenho. Em algum momento, essa costura virou bordado”, comentou. A relação de ambos com o bordado se estreitou durante a graduação, mas no caso do mineiro, entre 2002 e 2003, cerca de dez anos antes do capixaba.

Também entre os estudos, mas dessa vez em terras lusitanas, em meados de 2011, Fábio se encantou com um bordado bastante feminino chamado Lenços de Namorados, típico do norte de Portugal. “Ele era feito pelas meninas, no século XVIII, para dizer que gostavam dos meninos. Discretamente, elas entregavam o lenço bordado para o rapaz que estavam de olho e, se ele aparecesse com esse lenço no bolso ou preso ao traje, era um sim”, explica.

Em 2011, Fábio Carvalho se encantou com um bordado bastante feminino chamado Lenços de Namorados, típico do norte de Portugal Crédito: Rodrigo Vila/Divulgação

O ponto de encontro

Fábio seguiu Rick. Rick gostava do trabalho de Rodrigo. Fábio e Rodrigo já eram amigos. Nesse ligue os pontos, nascia aos poucos, nos três, a vontade de fazer algo juntos. A oficialização do grupo como Almofadinhas, no entanto, ainda demoraria quase dois anos. Mas por que esse nome?

De acordo com dicionários, uma das definições do termo é: homem que se veste com apuro exagerado. Nada a ver com a motivação do trio. “Eu fui pesquisar sobre o surgimento desse termo por causa de algumas almofadas pequenas que eu estava fazendo e porque eu tinha dificuldade em definir o termo com palavras”, revelou Rick.

A história remete ao Rio de Janeiro do início do século XX. “O texto que encontrei dizia que um grupo de rapazes em Teresópolis competiam entre si para ver quem bordava e pintava melhor almofadas que vinham da Europa. Na época, a mídia caiu matando com críticas e usou o termo ‘Almofadinhas’ de forma pejorativa”, disse.

Segundo Rick, há ainda uma segunda teoria, menos provável, na qual o termo seria atribuído aos homens que utilizavam almofadas no trem, para diminuir o impacto no banco, que era duro, de madeira. Ao compartilhar a descoberta com Fábio e Rodrigo, a ideia do coletivo começou a ficar mais concreta.

Os três, então, elaboraram juntos um projeto que ficou em ‘espera’ até o Rodrigo receber o convite para a exposição no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, em 2017. “Nesse momento, a gente oficializou: fez páginas na internet, atualizou o blog e anunciamos que éramos um coletivo”, resumiu Rick.

Os pontos em comum

Embora o Almofadinhas seja um coletivo, é importante ressaltar que não há uma obra coletiva. E, sim, um trabalho realizado conjuntamente. “A gente sempre produz e estamos em contato. Então, eles sabem o que eu estou produzindo e eu sei o que eles estão fazendo. Mas cada um produz no seu ateliê, na sua cidade”, elucidou Rick.

A influência, apesar da distância física entre os artistas, é fortemente vivenciada por todos e, até por isso, vem desde os primeiros contatos. “Até mesmo naquela época, que ainda não havíamos nos conhecido pessoalmente, já começou uma contaminação. Os temas eram, em alguns momentos, muito próximos”, explicou Fábio.

A maior proximidade, no entanto, acontece de tempos em tempos, segundo Rodrigo. “Acho que tem uns momentos em que se aproximam e outros que se separam. Porque, às vezes, apesar da temática ser a mesma, a abordagem vai para outro lado, com outros elementos, com materiais diferentes, com suportes distintos”, argumentou.

Pontos particulares

Exatamente nessas diferenças entre os três personagens é que é possível observar como cada um se apropria do bordado de um modo singular. Para o capixaba Rick, suas particularidades têm muito a ver com o Espírito Santo e sua cidade natal João Neiva, no norte do Estado, local onde construiu o “quarteliê”, no fundo da casa onde mora desde 2013.

“Voltar para cá foi quase uma exigência da minha obra, quando comecei a falar sobre minhas memórias de casa, infância, família e afetos. Todos os dias acordo e vou direto para esse espaço. Ali produzo tudo que envolve minhas obras: desde o rascunho até a montagem final”, contou Rick.

Longe da realidade mais pacata do interior do Espírito Santo está Fábio, morador do Rio de Janeiro. Para ele, seu trabalho é resultado direto da própria biografia, escrita por lá. “No Rio, a gente vive muito intensamente sobre a máscara da violência. Fora a expressão do machismo, que é muito forte, e sempre me incomodou”, confessa. “Com o bordado eu continuei essa discussão”.

Já em Minas Gerais, Rodrigo aposta mais em uma terceira vertente. “Eu uso muito no meu trabalho os ícones religiosos e as referências do barroco mineiro, enquanto tento abarcar outras culturas”, disse. “A própria questão do bordado, enquanto tradição e técnica artesanal, também é muito presente por aqui”, completou.

Ponto central

O bordado é a ferramenta, o suporte. A discussão que se cria em volta dele, principalmente por se tratar de três homens com a agulha na mão, no entanto, é outra muito maior: envolve questões de gênero e a desestruturação do machismo.

“A gente sempre discute sobre homens se dedicarem a atividades que são tradicionalmente aplicadas ao campo do feminino. Essa divisão não existe, não pode ser imposta, porque é apenas uma atividade. Deixar de falar sobre isso é reforçar a ideia de que o homem não pode ser delicado, que não pode se emocionar”, diz Rick.

Na mesma linha de raciocínio, Fábio enxerga uma importância ainda maior desse trabalho nos tempos atuais. “Hoje estamos vivendo um momento em que parece que o diálogo é impossível. Então, dar essa cara a tapa colabora para que exista essa discussão. E eu realmente espero que as pessoas estejam dispostas a escutar”.

Rodrigo Mogiz usa muito os ícones religiosos e as referências do barroco mineiro em seus trabalhos Crédito: Rodrigo Mogiz/Divulgação

Ponto futuro

Entre abril e julho do ano passado, os Almofadinhas participaram da residência Casa B – único momento em que todos trabalharam em um mesmo espaço –, seguida pela exposição no Museu Bispo do Rosário, no Rio de Janeiro. Ou seja, dos três estados em que os integrantes nasceram, só falta o Espírito Santo recebê-los.

. Crédito: Rodrigo Mogiz/Divulgação

O capixaba Rick, no entanto, garante que vontade não falta. “Eu queria muito fazer uma exposição por aqui. Nós temos algumas conversas, mas nada certo ainda, porque a logística, de trazer as obras e os artistas pra cá, é complicada e tem um custo. Estou em dívida”, conta rindo o capixaba.

Transformando vidas: o bordado além da arte

Basta um breve contato com o Espírito Santo para ver como o artesanato, incluindo o bordado, está presente na história do Estado. Entre os principais nomes da área, surge o nome da artesã Jacqueline Chiabay. Há quase três décadas no segmento, ela testemunhou a revitalização do artesanal, que para ela gira em torno de uma única palavra: humanização. “Esse crescimento passa pelo desejo de comprar um produto com conteúdo humano, diferenciado, único. É também o movimento do consumo consciente”, explicou Jacqueline.

E o uso da palavra movimento, nesse caso, tem um porquê bastante específico. “Na teoria, é uma atitude muito bonita, mas na prática não é tão simples, porque o feito a mão leva mais tempo para ficar pronto e, portanto, custa mais. E as pessoas ainda estão entendendo isso”.

Utilizando tiras de couro de cabra que sobram da indústria têxtil, Jacqueline mantém um ateliê na área rural de Viana. O que mais chama atenção em seu trabalho, no entanto, veio de três presídios da Grande Vitória: a mão de obra. Em 2004, ela concretizou o antigo sonho de trabalhar com detentas.

O projeto recebe o nome de Novas Marias e deve seguir para a quarta penitenciária no próximo ano. “Eu sempre tive essa vontade. Daí eu montei esse projeto independente da minha produção. Criei uma marca, capacitei essas mulheres para fazer certos produtos e forneci o material. Quando ficava pronto, eu pagava via Secretaria da Justiça e comercializava as peças”, disse Jacqueline.

Ao todo, foram cerca de 80 mulheres que participaram do programa e tiveram, a cada três dias trabalhados, um dia de pena diminuído. “As pessoas me perguntam até hoje se eu sou louca, mas eu nunca tive problema algum com esse trabalho. Muito pelo contrário. É muito marcante saber que você tocou aquela pessoa e fez ela se sentir capaz”.