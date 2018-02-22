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Abrindo Baú

Artista Margarette Mattos abre seu baú para a Revista.Ag

O repórter Guilherme Silva entrevistou a artista, que contou um pouco sobre sua carreira e comentou sobre seus objetos preferidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 19:09

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 19:09

margarete.jpg Crédito:
Foi por conta de uma depressão que Margarette Mattos, 58 anos, começou a fazer artesanatos. E, incentivada por professores dos cursos, acabou descobrindo o universo da arte. Há 12 anos morando em Boston, a capixaba é um sucesso nos Estados Unidos. Minha arte é impressionismo abstrato, com técnica mista de minérios, pigmentos, minerais, cristais e terra, conta.
Recentemente ela esteve em Vitória, onde realizou a mostra Pequenos Formatos, usando a mesma técnica e materiais que usa em telas maiores. Essa exposição foi curta, com obras pequenas, e serviu para rever amigos e colecionadores. Tudo começou em 1994, quando foi passar férias nos Estados Unidos e acabou levando alguns quadros. Participei do 1° Salão de Arte Brasileira, e fiquei. No mesmo período participei de um Salão de Artes na Cambridge Art Association, onde também fiquei em primeiro lugar. Esses fatos deram uma guinada em minha carreira. Comecei a fazer exposições nos Estados Unidos e na Europa, conta ela, que faz um trabalho voluntário com pessoas da terceira idade e tem planos de iniciar um trabalho maior com a comunidade brasileira. Quem sabe não faço um Centro Cultural Brasileiro em Boston, diz.
Não dou, não vendo e não troco
O meu primeiro quadro a óleo. Consegui resgatar em casa de familiares. Tenho um amor muito grande por ele.
margarete_quadro.jpg Crédito:
Orgulho
Do primeiro prêmio que recebi de uma galeria americana. Era um salão de pequenos formatos.
margarete_diploma.jpg Crédito:
Guardo com carinho
A bonequinha que é a minha paixão. Ela é de louça e ganhei quando era criança. Brinquei durante anos.
margarete_boneca.jpg Crédito:
Devoção
Sou devota de Santa Rita de Cássia. Aonde vou, levo este pequeno oratório feito por mim.
margarete_santa.jpg Crédito:
Paixão
Sou apaixonada por cristais e adoro fazer pesquisas. Atualmente fiz uma exposição chamada Universo das Cores. Descobri esse universo.
margarete_pedras.jpg Crédito:

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