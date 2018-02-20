Artista Margarette Barros que faz sucesso no exterior abre seu baú para a Revista.Ag

Foi por conta de uma depressão que Margarette Mattos, 58 anos, começou a fazer artesanatos. E, incentivada por professores dos cursos, acabou descobrindo o universo da arte. Há 12 anos morando em Boston, a capixaba é um sucesso nos Estados Unidos. Minha arte é impressionismo abstrato, com técnica mista de minérios, pigmentos, minerais, cristais e terra, conta.
Recentemente ela esteve em Vitória, onde realizou a mostra Pequenos Formatos, usando a mesma técnica e materiais que usa em telas maiores. Essa exposição foi curta, com obras pequenas, e serviu para rever amigos e colecionadores. Tudo começou em 1994, quando foi passar férias nos Estados Unidos e acabou levando alguns quadros. Participei do 1° Salão de Arte Brasileira, e fiquei. No mesmo período participei de um Salão de Artes na Cambridge Art Association, onde também fiquei em primeiro lugar. Esses fatos deram uma guinada em minha carreira. Comecei a fazer exposições nos Estados Unidos e na Europa, conta ela, que faz um trabalho voluntário com pessoas da terceira idade e tem planos de iniciar um trabalho maior com a comunidade brasileira. Quem sabe não faço um Centro Cultural Brasileiro em Boston, diz.
Não dou, não vendo e não troco
O meu primeiro quadro a óleo. Consegui resgatar em casa de familiares. Tenho um amor muito grande por ele.
Orgulho
Do primeiro prêmio que recebi de uma galeria americana. Era um salão de pequenos formatos.
Guardo com carinho
A bonequinha que é a minha paixão. Ela é de louça e ganhei quando era criança. Brinquei durante anos.
Devoção
Sou devota de Santa Rita de Cássia. Aonde vou, levo este pequeno oratório feito por mim.
Paixão
Sou apaixonada por cristais e adoro fazer pesquisas. Atualmente fiz uma exposição chamada Universo das Cores. Descobri esse universo.