Arly Coelho abre seu baú para a Revista.Ag

. Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois de trabalhar durante 15 anos no universo da moda, incluindo as grifes Forum e Maria Bonita, Arly Coelho, 37 anos, faz seu primeiro voo solo. Ele acaba de inaugurar a Simultâneo, em Vitória. A principal ideia da loja multimarcas é trazer novos conceitos para o Estado e apresentar profissionais de outros lugares para o público capixaba tanto na moda, quanto da arte e da decoração, explica. para isso, ele traz a expertise dos anos de trabalho em duas das principais grifes brasileiras.

Na Forum aprendi sobre profissionalismo e que a roupa é como uma joia e pode ser tratada como uma peça de desejo. Na Maria Bonita teve início o meu aprendizado sobre o conceito e a vanguarda, que poucas marcas, até mesmo fora do país, tiveram, conta ele, que também aprendeu com a estilista mineira Sônia Pinto. Arly, que cresceu em Vitória, tomou gosto pelo universo da moda observando a madrinha, que é costureira e que fazia roupas para todos os familiares. Tenho uma lembrança muito boa de quando ela me levava para escolher os tecidos. Meus avôs trabalhavam com alfaiataria e também passaram um pouco deste gosto para mim durante a nossa convivência, diz ele, que também cursa Arquitetura.

. Crédito: Carlos Alberto Silva

Não tiro da bolsa

A trena e o escalímetro. Uso muito para fazer a medição em escala. Às vezes surge uma ideia em algum lugar, então já tiro as medidas do ambiente, faço um croqui e o projeto.

. Crédito: Carlos Alberto Silva

Peça coringa

A t-shirt preta é a minha peça coringa que sempre tenho em meu guarda-roupa.

. Crédito: Carlos Alberto Silva

Guardo com carinho

A calça jeans da Forum é como um amuleto, pois simboliza o começo de tudo na minha carreira na moda. Eu tenho desde quando eu comecei a trabalhar na marca, há mais de 15 anos.

. Crédito: Carlos Alberto Silva

Não dou, não vendo e não troco

A imagem de Nossa Senhora de Fátima não sai da cabeceira da minha cama e é minha proteção. Comprei numa viagem que fiz para a Europa.

. Crédito: Carlos Alberto Silva





Coleção

Mesmo com toda inovação tecnológica, não abro mão de ter os álbuns dos artistas que gosto de ouvir. Tenho uma admiração pela parte artística que é investida neste tipo de trabalho.

. Crédito: Carlos Alberto Silva

Presente especial

A caveira mexicana, que tem uma representação católica no México. Ganhei de um amigo especial e gosto dela pelo significado que carrega, já que ela lembra que as diferenças sociais não significam nada diante da morte.