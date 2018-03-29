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Jornada de vida

Argentino, que quer conhecer 100 países antes dos 30, passa por Vitória

Crhistian Medina, de 22 anos, visitou alguns pontos turísticos do Estado e ainda provou da nossa moqueca capixaba

Publicado em 29 de Março de 2018 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 15:14
crhistian_medina.jpg Crédito:
O argentino Crhistian Omar Medina, de 22 anos, está viajando pelo mundo e sua meta é conhecer 100 países antes de completar 30 anos. Natural de La Plata e formado em Relações Laborais na Espanha, ele começou a viajar aos 16 anos, quando fez um intercâmbio para a Noruega. Foi daí que surgiu sua ideia de viajar pelo mundo. Um sonho considerado impossível por muitos está sendo realizado por ele que diz não se arrepender da escolha de vida. Pelo contrário, está empolgado para ir ao seu próximo destino: a Indonésia, onde completará 40 países já visitados.
Aqui no Brasil Crhistian ficou 1 ano e 6 meses e percorreu 26 estados - incluindo o Espírito Santo, onde passeou pelo parque Pedra da Cebola, e conheceu o projeto tamar, na Praça do Papa, lugar que achou muito encantador. O intercâmbista também provou da moqueca capixaba em um dos quiosques a beira da praia de camburi, e adorou a nossa gastronomia.
Além de ter concluído um mestrado em jornalismo. Para sua tese escreveu um livro, Brasil em 26 passos, no qual discorre sobre a sociedade brasileira através de uma visão pessoal e antropológica.
O Acre foi um dos estados considerados preferidos, pois lá teve a oportunidade de conviver em durante uma semana em uma aldeia indígena, sem energia elétrica ou comunicação externa, Durante uma semana pude conviver com os indígenas, e foi uma das experiências que mais gostei. Participei do ritual de Santo Daime e tomei o chá de Ayuaska, foi um momento muito marcante e revelador, além de conseguir conhecer mais sobre a cultura de preservação que eles tem com a natureza relatou Crhistian.
Para viajar pelos estados, pedir carona é algo usual na rotina do viajante, que completou 237 caronas só no Brasil. Crhis também faz uso de um aplicativo destinado a quem recebe hóspedes intercambistas com objetivo de troca cultural.
Para continuar viajando e ainda ter suas economias, ele prioriza conseguir sempre uma bolsa de estudos em alguma Universidade ou instituição do país onde estiver, porém também opta por outras formas de ocupação, o estudante já atuou como professor particular de espanhol, tradutor, sushiman, atendente de call center e até como vendedor de seguros.

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