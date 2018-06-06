Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Aprenda a usar o macacão, peça que conquistou as fashionistas

A consultora de imagem Bruna Villar te ajuda a compor looks versáteis com a peça

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 20:22
. Crédito: Pinterest
Uma peça única, confortável e versátil é o sonho de muita gente, talvez por isso o macacão esteja tão em alta. E tem mais: além desses atributos, ele poder ser super fashion, dependendo do modelo e da produção.  A peça vai da rotina do dia-a-dia ao happy hour com louvor e ainda pode compor looks incríveis em ocasiões mais sofisticadas.
As opções de modelagem são diversas, por isso a peça é propensa a agradar todos os gostos. Também fica ótima com vários acessórios, que rendem produções super descoladas. A consultora de imagem Bruna Villar ajuda você a investir na tendência sem medo de errar.
. Crédito: Pinterest
Os modelos que estão em alta são os com pegada esportiva, mais soltos, que possuem a calça pantacourt ou flare,  e os de alfaiataria. "Os modelos inspirados nos anos 80, com ombros mais estruturados e cintura marcada também são sucesso entre as fashionistas, assim como as jardineiras, hit dos anos 90", complementa a consultora.
"A versatilidade do macacão é nítida, e os acessórios podem ser fortes aliados. O mesmo macacão pode frequentar lugares completamente distintos, apenas trocando a bolsa ou acrescentando uma terceira peça. Trocando o brinco ou usando um colar, e investindo em um sapato mais despojado ou mais sofisticado" explica Bruna.
. Crédito: Pinterest
 
Para o dia-a-dia:
Bolsas maiores, lenços, sobreposições, como blazer ou jaqueta jeans, compõem melhor os looks para a rotina. Os sapatos mais confortáveis também são indicados, como tênis, mules, rasteiras ou saltos grossos 
. Crédito: Pinterest
Para a noite:
A noite pede looks mais sofisticados, para isso aposte em bolsas menores - como as chutchs, acessórios statement e salto alto. "É bacana apostar em peças com tecidos mais finos ou em alfaiataria", indica Bruna Villar.
. Crédito: Pinterest
 
Outro hit da moda, a pochete, também se faz presente nas composições com macacão. "O acessório complementa um visual mais despojado e descomplicado até mesmo em looks mais alinhados. Vai do estilo de cada um. Podem ser usadas como cinto - marcando a cintura, transpassadas ou a tira colo" recomenda ela.
Alguns truques também podem ajudar na hora de compor a produção. "Por exemplo, quem tem a canela grossa e pernas curtas e gostaria de disfarçar, o ideal é evitar o comprimento midi com tênis de cano alto, pois eles podem achatar e engrossar ainda mais a perna. Já quem deseja alongar a silhueta pode apostar no tênis da mesma cor que o macacão" diz Bruna. Ela ressalta, no entanto, que hoje em dia não existem regras na hora de escolher os looks, basta se sentir bem com a peça e apostar no que mais goste.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados