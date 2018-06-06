Aprenda a usar o macacão, peça que conquistou as fashionistas

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Uma peça única, confortável e versátil é o sonho de muita gente, talvez por isso o macacão esteja tão em alta. E tem mais: além desses atributos, ele poder ser super fashion, dependendo do modelo e da produção. A peça vai da rotina do dia-a-dia ao happy hour com louvor e ainda pode compor looks incríveis em ocasiões mais sofisticadas.

As opções de modelagem são diversas, por isso a peça é propensa a agradar todos os gostos. Também fica ótima com vários acessórios, que rendem produções super descoladas. A consultora de imagem Bruna Villar ajuda você a investir na tendência sem medo de errar.

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Os modelos que estão em alta são os com pegada esportiva, mais soltos, que possuem a calça pantacourt ou flare, e os de alfaiataria. "Os modelos inspirados nos anos 80, com ombros mais estruturados e cintura marcada também são sucesso entre as fashionistas, assim como as jardineiras, hit dos anos 90", complementa a consultora.

"A versatilidade do macacão é nítida, e os acessórios podem ser fortes aliados. O mesmo macacão pode frequentar lugares completamente distintos, apenas trocando a bolsa ou acrescentando uma terceira peça. Trocando o brinco ou usando um colar, e investindo em um sapato mais despojado ou mais sofisticado" explica Bruna.

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Para o dia-a-dia:

Bolsas maiores, lenços, sobreposições, como blazer ou jaqueta jeans, compõem melhor os looks para a rotina. Os sapatos mais confortáveis também são indicados, como tênis, mules, rasteiras ou saltos grossos

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Para a noite:

A noite pede looks mais sofisticados, para isso aposte em bolsas menores - como as chutchs, acessórios statement e salto alto. "É bacana apostar em peças com tecidos mais finos ou em alfaiataria", indica Bruna Villar.

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Outro hit da moda, a pochete, também se faz presente nas composições com macacão. "O acessório complementa um visual mais despojado e descomplicado até mesmo em looks mais alinhados. Vai do estilo de cada um. Podem ser usadas como cinto - marcando a cintura, transpassadas ou a tira colo" recomenda ela.