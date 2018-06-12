Aprenda a usar as cores da seleção até no dia-a-dia

A copa do mundo está chegando e se você acha que não dá para fugir do óbvio e montar uma composição fashion com azul, verde e amarelo, está enganada! Existem diversas possibilidades para colocar os tons em prática e garantir um look estiloso!
Como muitos jogos serão em dia de semana, vale incluir o verde e amarelo ao look de trabalho, e não precisa ser nos tons da bandeira, principalmente se você tem uma profissão mais formal e não pode parecer fantasiada demais. Nesse caso, opte pelo mostarda em vez do amarelão, e pelo verde musgo. São escolhas certeiras e chiques.
Para um look mais descolado, uma T-shirt nas cores da bandeira com uma calça sporty são ótimas opções. Se preferir ir mais básica, invista nos acessórios como máxi brincos ou colares, eles vão deixar o seu look muito mais cool. Mas se você não quiser apostar em nada muito temático, um vestido azul com um acessório amarelo já dá conta do recado. E para os dias frios, um moletom e um jeans vão deixar à sua produção cheia de bossa!