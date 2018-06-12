Aprenda a usar as cores da seleção até no dia-a-dia

Inove nos looks para torcer na copa com as dicas de Fernanda Trindade Crédito: Pinterest

A copa do mundo está chegando e se você acha que não dá para fugir do óbvio e montar uma composição fashion com azul, verde e amarelo, está enganada! Existem diversas possibilidades para colocar os tons em prática e garantir um look estiloso!

Como muitos jogos serão em dia de semana, vale incluir o verde e amarelo ao look de trabalho, e não precisa ser nos tons da bandeira, principalmente se você tem uma profissão mais formal e não pode parecer fantasiada demais. Nesse caso, opte pelo mostarda em vez do amarelão, e pelo verde musgo. São escolhas certeiras e chiques.