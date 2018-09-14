Aprenda a receita desta deliciosa paleta de cordeiro ao molho de ervas

Ingredientes (para a paleta de cordeiro):
1 paleta de cordeiro (média 800g)
1 cebola picado
1 aipo picado
1 cenoura picado
Vinho tinto
Sal e pimenta
Ervas (alecrim, salsinha, tomilho)
Modo de preparo:
Preparar uma marinada, com a cebola, aipo e cenoura e vinho tinto.
Temperar a paleta com sal, pimenta-do-reino e as ervas.
Colocar a paleta na marinada e deixar por 12 horas na geladeira.
Retirar a paleta da marinada, secar bem.
Selar em uma frigideira bem quente.
Em outra panela, dourar os legumes.
Em uma travessa, colocar a paleta (já selada) e os legumes, cobrir com a água da marinada, cobrir com papel alumínio e levar ao forno baixo por aproximadamente 3 horas, retirar o papel alumínio, subir um pouco a temperatura e até que o cordeiro fique dourado (média 20 minutos).
Separar o caldo, coar bem e reservar.
Finalização e apresentação:
Servir a paleta com cuscuz marroquino.