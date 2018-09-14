Aprenda a receita desta deliciosa paleta de cordeiro ao molho de ervas

Paleta de cordeiro ao molho de ervas Crédito: Divulgação





Ingredientes (para a paleta de cordeiro):





1 paleta de cordeiro (média 800g)

1 cebola picado

1 aipo picado

1 cenoura picado

Vinho tinto

Sal e pimenta

Ervas (alecrim, salsinha, tomilho)

Modo de preparo:

Preparar uma marinada, com a cebola, aipo e cenoura e vinho tinto.

Temperar a paleta com sal, pimenta-do-reino e as ervas.

Colocar a paleta na marinada e deixar por 12 horas na geladeira.

Retirar a paleta da marinada, secar bem.

Selar em uma frigideira bem quente.

Em outra panela, dourar os legumes.

Em uma travessa, colocar a paleta (já selada) e os legumes, cobrir com a água da marinada, cobrir com papel alumínio e levar ao forno baixo por aproximadamente 3 horas, retirar o papel alumínio, subir um pouco a temperatura e até que o cordeiro fique dourado (média 20 minutos).

Separar o caldo, coar bem e reservar.

Finalização e apresentação:

Servir a paleta com cuscuz marroquino.